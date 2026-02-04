Prošle subote, SDT je predložilo u žalbi da se Vesni Medenici preinači rješenje vijeća Višeg suda u Podgorici i odredi pritvor. To je tužilaštvo tražilo po hitnom postupku.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Žalba Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) kojom je predloženo da se odredi pritvor bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, zbog procesnih pretpostavki, još nije stigla do Apelacionog suda.

Samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović kazala je "Vijestima" da nisu još ispunjene procesne pretpostavke da se predmet pošalje u Apelacioni sud na odlučivanje.

Prošle subote, SDT je predložilo u žalbi da se Vesni Medenici preinači rješenje vijeća Višeg suda u Podgorici i odredi pritvor. To je tužilaštvo tražilo po hitnom postupku.

Vijeće sutkinje Vesne Kovačević 28. januara izreklo je prvostepenu presudu, kojom je bivša prva žena sudske grane vlasti, osuđena na deceniju robije, a njoj su određene i mjere nadzora – zabrana napuštanja Kolašina i oduzimanje putne isprave.

SDT je uložilo žalbu na odluku Višeg suda jer smatraju da te mjere nadzora nijesu dovoljne "kako bi se osiguralo njeno prisustvo u daljem krivičnom postupku".

U sudu je nezvanično saopšteno da je za slanje žalbe potrebno i da stranke u postupku odnosno advokati Vesne Medenice, Zdravko Begović i Zdenko Tomanović, dobiju žalbu SDT-a kao i da Višem sudu u Podgorici dostave izjašnjenje.

Taj postupak koči činjenica da je advokat Tomanović u Beogradu, a tražio je od suda da mu isključivo poštom šalju dopise, što umnogome usporava proces.

"Specijalno državno tužilaštvo izjavilo je žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici, kojim je odbijen predlog da se optuženoj odredi pritvor, a izrečene su mjere nadzora. U žalbi je predloženo Apelacionom sudu Crne Gore da rješenje preinači i odredi pritvor", kazao je portparol i specijalni tužilac Vukas Radonjić, prenose Vijesti.

SDT je nakon bjekstva Miloša Medenice, koji je nestao iz kućnog pritvora uoči izricanja presude, procijenilo da postoji realna opasnost i bojazan da će se i Vesna Medenica pridružiti sinu tokom bjekstva.

Vesna Medenica osuđena je na deset godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 eura zbog krivičnog djela protivzakoniti uticaj na sudije.

Vijeće je ocijenio da nema dovoljno dokaza da je bila član kriminalne organizacije koju je formirao njen sin Miloš Medenica.

Presudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević, ističući da je riječ o jednom od najtežih slučajeva narušavanja povjerenja u pravosuđe, s obzirom na to da su krivična djela "izvršena od osobe koja je u relevantnom periodu obavljala najvišu sudijsku funkciju u državi".

Njen sin osuđen je na deset godina i dva mjeseca zatvora kao i da plati 50.000 eura.