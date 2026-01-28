Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je danas prvostepenom presudom osuđena na 10 godina zatvora.

Tu presudu izreklo je vijeće Višeg suda u Podgorici kojim je predsjedavala sutkninja Vesna Kovačević. I njen sin Miloš Medenica je osuđen na 10 godina zatvora.

Osim Vesne i Miloša Medenice, okrivljeni su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma “Kopad kompani” iz Nikšića, prenosi CdM.

Specijalno državno tužilaštvo SDT ih je optužilo za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.