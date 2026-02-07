Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović istakao je da je problem bjekstva Miloša Medenice posljedica neefikasnih sudskih postupaka, dok policija preduzima sve mjere da ga locira i osigura poštovanje zakona.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Ministar unutrašnjih poslova, Danilo Šaranović, gostujući na Prvoj televiziji, istakao je razliku između slučajeva Vesne Mitrović i Miloša Medenice, naglašavajući da je jedina sličnost što su oba lica trenutno nedostupna nadležnim organima.

O bivšoj specijalnoj tužiteljki Mitrović, koja je pravosnažno osuđena na sedam mjeseci zatvora, rekao je da policija nije odmah mogla reagovati jer presuda nije bila pravovremeno sprovedena, dok je kod Medenice problem nastao nakon izricanja prvostepene presude za 18 lica, uključujući Miloša i njegovu majku, kojima su izrečene kazne od po deset godina zatvora. Šaranović je naglasio da su početak problema neefikasni sudski postupci i nedonošenje presuda u roku, što MUP ne može da premošćuje samostalno.

Ministar je podsjetio da je Vesna Medenica, kao bivši tužilac i sudija, prvostepeno osuđena bez određivanja pritvora ili mjera nadzora, što, kako je rekao, pokazuje nelogičnosti prethodnog sistema. Takođe je naveo da je SDT zadovoljno presudom, ali ne i određenim okolnostima poput neodređivanja pritvora.

O bjekstvu Miloša Medenice, Šaranović je kazao da je izvršeno stotine pregleda objekata, da policija zna pravac kretanja i radi na lociranju bjegunca. Dodao je da su neki snimci povezani sa Medenicom vještačke inteligencije, ali da se identifikuju osobe koje distribuiraju materijal.

Ministar je podsjetio da MUP, SDT i SPO šalju jasnu poruku kriminalcima da nemaju zaštitu države, te da je policija, uprkos niskim platama, spremna da se bori protiv organizovanog kriminala. Takođe je istakao značaj vetinga u policiji i nultu toleranciju na zloupotrebu službene funkcije.

Šaranović je najavio sastanak čelnika sektora bezbjednosti sa premijerom Spajićem i naglasio potrebu izmjena Zakona o krivičnom postupku kako bi se ubrzalo izricanje presuda, posebno u slučajevima najtežih krivičnih djela.