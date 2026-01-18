„Novi objekat nije samo unapređenje uslova rada, već ulaganje u ljude, procese i otpornost države na savremene bezbjednosne izazove“, kazao je Šaranović, zahvalivši Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori...

Izvor: MUP

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, zajedno sa šefom misije Međunarodne organizacije za migracije (UN IOM) Vladimirom Gjorgjievim i direktorom Uprave policije Lazarom Šćepanovićem, obišao je gradilište administrativnog objekta koji se gradi za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u podgoričkom naselju Zagorič.

Posjeti su prisustvovali i v.d. generalne direktorice za međunarodnu saradnju i evropske integracije Tijana Šuković, kao i Marčelo Repići, predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz MUP-a, posjeta je organizovana radi sagledavanja napretka radova na izgradnji Objekta centralnih djelatnosti – Administrativnog objekta MUP-a, koji se realizuje u okviru projekta „Individualna mjera za jačanje kapaciteta integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori“. Projekat finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija za migracije.

Tokom obilaska, delegacija se upoznala sa dosadašnjim tokom radova, tehničkim rješenjima i planiranim funkcionalnostima objekta, koji će, kako je istaknuto, predstavljati savremeni administrativno-operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban značaj imaće za unapređenje rada Sektora granične policije i budućeg Nacionalnog koordinacionog centra, čime se dodatno jačaju kapaciteti Crne Gore u oblasti bezbjednosti, kontrole granica i upravljanja migracijama, kao i saradnje sa Fronteksom i državama članicama EU.

„Novi objekat nije samo unapređenje uslova rada, već ulaganje u ljude, procese i otpornost države na savremene bezbjednosne izazove“, kazao je Šaranović, zahvalivši Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i IOM-u na kontinuiranoj podršci MUP-u kroz ovaj i brojne druge projekte.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović istakao je da su savremeni administrativni i operativni kapaciteti ključni za efikasan odgovor policije na kompleksne bezbjednosne prijetnje.

„Objekat koji se gradi omogućiće bolju unutrašnju koordinaciju, unapređenje analitičkih kapaciteta, efikasniju razmjenu informacija i kvalitetniju saradnju sa međunarodnim partnerima, posebno imajući u vidu da će granice Crne Gore biti i granice Evropske unije“, naveo je Šćepanović.

Iz MUP-a su saopštili da izgradnja novog objekta predstavlja važan infrastrukturni i reformski iskorak u jačanju integrisanog upravljanja granicom, te da će kroz program „EU podrška upravljanju migracijama i granicama u Crnoj Gori“ doprinijeti daljem usklađivanju sa evropskim standardima i praksama.

Šef misije UN IOM-a Vladimir Gjorgjiev poručio je da su u toj organizaciji ponosni na stratešku saradnju sa MUP-om i Delegacijom EU.

„Dosadašnji napredak radova rezultat je posvećenosti svih partnera, a primopredaju u potpunosti završenog objekta očekujemo u trećem kvartalu ove godine“, kazao je Gjorgjiev, dodajući da će IOM nastaviti da pruža podršku u oblasti upravljanja granicama i migracijama.

Prema podacima iz saopštenja, tokom 2025. godine ostvaren je značajan napredak na projektu, a do sada je završeno oko 60 odsto ukupnih radova. U potpunosti su okončani armirano-betonski i zidarski radovi, dok je u toku faza intenzivnog tehničkog opremanja objekta. Planirani rok završetka radova je 22. avgust ove godine.