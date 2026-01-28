Izricanje presude zakazano je za 14 časova.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Vijeće Višeg suda u Podgorici kojim predsjedava sutkinja Vesna Kovačević danas će izreći presudu u kojem se sudilo Milošu Medenici, njegovoj majci, bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i ostalima, prenosi CdM.

Osim Vesne i Miloša Medenice, optuženi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma “Kopad kompani” iz Nikšića.

Specijalno državno tužilaštvo SDT ih tereti za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja, piše CdM.

Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić su prilikom iznošenja završnih riječi tražili da se Miloš i Vesna Medenica kazne na po dvadeset godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 eura čime bi se, kako su kazali, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji da se bavljenje kriminalom ne isplati.

Predlog za Nikolu Raičevića bio je 17 godina i 10 mjeseci, produženje pritvora i novčana kazna od 50.000 eura.

“Optuženom Miloradu Medenici treba odrediti jedinstvenu kaznu od pet godina i 10 mjeseci 5.000 eura”, predlog je tužioca Radonjića, navodi CdM.

Tužilac je za policajca Darka Lalevića predložio kaznu zatvora od četiri godine, a za Marjana Bevenju i Steva Karanikića jedinstvene kazne od po sedam godina i 10 mjeseci.

Po sedam godina i 10 mjeseci zatvora predložio je za carinike Ivanu Kovačević i Gorana Jovanovića.

Za Vojina Perunovića tužilac traži tri godine i 10 mjeseci, kao i sporednu novčanu kaznu od 5.000 eura, a za Jovana Mikovića, šest godina i 10 mjeseci zatvora i novčanu od 10.000 eura.

Za Luku Bakoča i Radomira Raičevića, koji su optuženi da su dio kriminalne grupe Miloša Medenice, predložena je zatvorska kazna od tri, odnosno dvije godine.

“Za optužene Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića predlažem kućni pritvor od šest mjeseci zbog krivičnog djela navođenje na protivzakoniti uticaj”, naveo je tužilac.

Advokati odbrane zatražili su oslobađajuću presudu za optužene.

Vesna Medenica je tokom iznošenja završne riječi rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz nikad i nikom.