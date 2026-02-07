Preventivni pretresi u više opština usmjereni na sprečavanje teških krivičnih djela i djelovanje organizovanih kriminalnih grupa

Izvor: Kurir, Uprava Policije CG

U opsežnoj policijskoj akciji sprovedenoj jutros na sjeveru Crne Gore, pripadnici Uprave policije izvršili su pretrese na više lokacija u nekoliko opština, tokom kojih su pronađeni oružje, veća količina municije i silikonske maske.

Prema nezvaničnim informacijama, akcija je bila preventivnog karaktera i usmjerena na lica povezana sa organizovanim kriminalnim grupama, s ciljem da se na vrijeme spriječi planiranje i izvršenje teških krivičnih djela. Kako navode izvori bliski istrazi, među bezbjednosno interesantnim saznanjima pominjala se i mogućnost planiranja likvidacije.

Iz policije je potvrđeno da se operacija sprovodi u više opština na sjeveru zemlje, te da se intenzivno nastavlja prikupljanje dokaza i provjera svih lica obuhvaćenih akcijom. Istraga će, kako se navodi, trajati dok se ne identifikuju svi koji su eventualno uključeni u kriminalne aktivnosti.

„Cilj ove akcije je otkrivanje i sprečavanje planiranih krivičnih djela prije nego što dođe do njihove realizacije“, naveo je izvor blizak istrazi.

Silikonske maske kao sredstvo prikrivanja identiteta

Tokom pretresa, pored oružja i municije, pronađene su i silikonske maske, koje se u kriminalnim krugovima sve češće koriste za prikrivanje identiteta. Ovakve maske omogućavaju gotovo potpuno preoblikovanje izgleda lica, čime se značajno otežava identifikacija izvršilaca.

Bezbjednosni izvori navode da je riječ o metodi koju koriste profesionalni kriminalci, posebno u planiranju najtežih krivičnih djela, jer maskiranje na ovaj način znatno komplikuje rad istražnih organa.

Upotreba silikonskih maski posljednjih godina bilježi se i u regionu, a raniji slučajevi pokazali su da su svjedoci često opisivali napadače kao osobe „neprepoznatljivog izgleda“, upravo zbog ovakvih sredstava prikrivanja.

Policija je poručila da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim aktivnostima, s ciljem očuvanja bezbjednosti građana i odlučne borbe protiv organizovanog kriminala.