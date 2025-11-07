Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je danas Višem sudu predalo optužnicu protiv bivšeg funkcionera policije Duška Golubovića i vlasnika Rokšpeda Sandera Stanaja zbog šverca cigareta preko Luke Bar.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

“Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, danas predalo optužnicu protiv 15 okrivljenih: D.G., S.S., N.S., A.P., A.P., V.V., Đ.Lj, M.S., A.S., V.B., P.P., P.M., D.M., R.D. i I.T., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i više produženih krivičnih djela krijumčarenje, učinjenih u saizvršilaštvu. Predmet optužnice je osnovana sumnja da su okrivljeni D.G. i S.S. organizovali kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga nepoznata lica, sa ciljem da se, tokom 2020. i 2021.godine, bavi prenošenjem preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, pa su neplaćanjem carina, akciza i poreza za krijumčarene cigarete, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeli štetu”, navodi SDT.

Protiv okrivljenih i lica sa njima povezanim je pokrenuta finasijska istraga čiji je predmet sva pokretna i nepokretna imovina za koju postoji osnovana sumnja da su je okrivljeni stekli izvršenjem krivičnih djela, u cilju njenog trajnog oduzimanja.