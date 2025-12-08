Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim će predsjedavati sudija Nenad Vujanović, cijeniće validnost dokaza prikupljenih u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Kontrola optužnice protiv dugogodišnjeg službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Duška Golubovića i vlasnika kompanije Rokšped Sandera Stanaja, zbog sumnje da su formirali kriminalnu organizaciju koja je krijumčarenjem cigareta oštetila državu za 18,26 miliona eura, zakazana je za 26. decembar, prenosi Pobjeda.

Optužnica obuhvata još 13 osoba. Prema navodima SDT-a, članovi kriminalne organizacije postali su: Nuo Stanaj, Abedin Pepić, Andrija Petanović, Vukota Vujošević, Đoko Lješković, Mileta Simanić, Adnan Suković, Ivan Turčinović, Predrag Madžgalj, Veton Berišaj, Prokopije Perić, Dejan Milić, Radoje Dakić i druge, zasad neidentifikovane osobe.

Optužnicom se navodi da su Golubović i Stanaj organizovali grupu koja se tokom 2020. i 2021. godine bavila prenošenjem neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera kontrole.

Roba je potom distribuirana u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, čime je, neplaćanjem carine, akciza i poreza, organizaciji pribavljena milionska korist, dok je državi nanešena velika šteta.

Protiv okrivljenih je pokrenuta i finansijska istraga koja obuhvata ukupnu pokretnu i nepokretnu imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalnim aktivnostima, a u cilju njenog trajnog oduzimanja.

Uloga penzionisanog operativca ANB-a Duška Golubovića i odbjeglog vlasnika Rokšpeda Sandera Stanaja u funkcionisanju kriminalne organizacije potvrđena je analizom komunikacija sa zaštićenih aplikacija, prvenstveno „Skaj“ aplikacije, koje su koristili tokom 2020. i 2021. godine, piše Pobjeda.

Prema nalazima SDT-a, Golubović i Stanaj su koordinisali sve faze šverca, od nabavke cigareta u inostranstvu, skladištenja u Slobodnoj carinskoj zoni, do njihovog iznošenja bez carinjenja i distribucije u Crnoj Gori i van nje.

Analizirane komunikacije ukazuju da je Golubović bio krajnji autoritet.

Ostali članovi organizacije u porukama ga oslovljavaju sa „šefe“, tražeći odobrenje za svaku značajniju radnju.

Stanaj je bio zadužen za logistiku i prenos naloga.

Golubović je uhapšen početkom maja zbog sumnje u pranje novca. Tada je negirao optužbe, a njegov branilac, advokat Velibor Marković, tvrdio je da posjeduju dokumentaciju koja dokazuje zakonitost imovine.

SDT je međutim blokiralo imovinu povezanu sa Golubovićem i njegovom porodicom, tvrdeći da je u posljednjih deset godina stečena imovina vrijedna više od milion eura, uključujući luksuzna vozila i nekretnine u Crnoj Gori i inostranstvu.

Ime Duška Golubovića ranije je povezivano sa Naserom Keljmendijem, optuženim za međunarodni šverc droge. Veza je otkrivena 2011. godine u telefonskim listinzima. Golubović nije negirao poznanstvo, ali je tvrdio da nije imao zajedničke poslove sa Keljmendijem.

Stanajeva porodica, vlasnici Rokšpeda — jednog od najvećih crnogorskih privrednih sistema, godinama se takođe dovodi u vezu sa međunarodnim lancima šverca cigareta.