U koordinisanoj akciji policije u Nikšiću uhapšen je I.R. (35), osumnjičen za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Akcija je sprovedena po nalogu Višeg državnog tužilaštva.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policijski službenici Sektora za borbu protiv kriminala danas su u Nikšiću, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva i Nikšić, uz podršku Posebne jedinice policije, sproveli sinhronizovanu i koordinisanu akciju usmjerenu na lociranje i hapšenje članova organizovanih kriminalnih grupa koji se dovode u vezu sa izvršenjem teških krivičnih djela. Po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici uhapšen je član jedne organizovane kriminalne grupe I.R. (35), osumnjičen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. Riječ je o povratniku u izvršenju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe oružja i droga.

Prema do sada preduzetim dokaznim mjerama i radnjama, kako je predstavljeno u krivičnoj prijavi, sumnja se da je I.R. ovo krivično djelo izvršio u saizvršilaštvu sa članom organizovane kriminalne grupe V.V. (30) iz Cetinja, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnog djela ubistvo, kao i sa licem N.B. (24), takođe članom OKG, koji je 3. januara uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela ubistvo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Podsjećamo da je prilikom pretresa stana u kojem se N.B. skrivao u Spužu policija pronašla gotovo pola kilograma kokaina, za čiju se zloupotrebu sumnjiče I.R., V.V. i N.B.

Protiv I.R. i V.V. podnijeta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično djelo.

Tokom današnje policijske akcije, prilikom hapšenja I.R., kontrolisana su i dva člana organizovane kriminalne grupe, I.D. i V.L., koji su se nalazili u njegovom društvu. Tom prilikom V.L. je prekršajno sankcionisan, dok je za lice I.D. utvrđeno da je prekršilo mjeru zabrane napuštanja teritorije opštine Budva, o čemu će biti obaviješten nadležni sud.

Od I.R. je, radi daljih zakonskih provjera, oduzeto putničko motorno vozilo marke „Audi Q7“.

Službenici Uprave policije nastavljaju snažne i odlučne aktivnosti na razbijanju i neutralisanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, sa posebnim fokusom na visokorizične članove OKG, kao i na lociranje i hapšenje međunarodno traženih lica.