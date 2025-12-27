Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom džavnom tužilaštvu u Nikšiću, Z.M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policijski službenici Regionalnog centra granične bezbjednosti “Centar” – Stanice granične policije I Nikšić, su sprovodeći aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju ilegalnih migracija i krijumčarenja, u mjestu Vraćenovići, kontrolisali vozilo nikšićkih registarskih oznaka kojim je upravljao Z.M. iz Nikšića.

Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazilo još pet lica koja kod sebe nijesu posjedovala lična dokumenta, a koja su u službenim prostorijama identifikovana kao državljani Republike Jemen: A.I. (36), M.J. (37), A.S. (28) i dva maloljetna lica starosti 13 i 11 godina.

Nakon prikupljenih obavještenja od ovih lica i sprovedene kriminalističke obrade utvrđeno je da su imenovani dali određeni novčani iznos licu Z.M. kako bi ih prevezao do granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u cilju nezakonitog prelaska državne granice.

Takođe, Z.M. je od strane saobraćajne policije sankcionisan prekršajno zbog počinjenog prekršaja iz člana 321 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima – prevoz lica na nedozvoljen način.