Policija u Nikšiću uhapsila je dvije osobe osumnjičene da su pokušale da otuđe opremu za navodnjavanje, fizički napale oštećenog i nanijele mu teške tjelesne povrede, nakon čega su ukrale njegovo vozilo i izazvale saobraćajnu nezgodu.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić postupali su juče po prijavi oštećenog da su dva nepoznata lica pokušala da mu otuđe opremu za navodnjavanje, kojom prilikom su ga fizički napali i nanijeli mu povrede, a potom otuđili njegovo vozilo marke Citroën kojim su se udaljili sa lica mjesta i izazvali saobraćajnu nezgodu.

Oštećeni je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći gdje su mu izvještajem ljekara specijaliste konstatovane teške tjelesne povrede.

Preduzimajući mjere i radnje na terenu, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali, pronašli i u službene prostorije doveli lica M.R. (42) i I.S. (42) iz Nikšića, koji se u policijskim evidencijama vode kao povratnici u izvršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, sa cjelokupnim događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da se I.S. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojnička krađa u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

Po nalogu postupajućeg tužioca uhapšen je i M.R. zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu u zakonskom roku.