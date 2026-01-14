Nikšićka policija je postupala po prijavi građanina da mu je nepoznato lice uputilo riječi uvredljive sadržine, a potom ga fizički napalo, zadavši mu udarac stisnutom pesnicom u predjelu glave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tom prilikom, oštećeni je prijavio i da je isto lice pričinilo oštećenja na njegovom vozilu koje je bilo parkirano u jednoj ulici u Nikšiću.

Po prijavi je na lice mjesta upućena policijska patrola, koja je zatekla oštećeno lice i D. Š. (24) iz Nikšića, koji je doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti, saopšteno je iz Uprave policije.

,,Nakon prikupljenih obavještenja, D. Š. je lišen slobode zbog počinjenih prekršaja iz članova 7 i 10 Zakona o javnom redu i miru (vrijeđanje, drsko ponašanje i fizički napad) i priveden sudiji za prekršaje u Nikšiću. Na licu mjesta je izvršen uviđaj, kojom prilikom je konstatovana materijalna šteta na vozilu oštećenog lica", dodaju u saopštenju UP.

Takođe, tokom dovođenja u službene prostorije, D. Š. je policijskom službeniku uputio riječi uvredljive i prijeteće sadržine, zbog čega je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

,,Protiv imenovanog je Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeta i krivična prijava zbog krivičnog djela uništenje i oštećenje tuđe stvari", zaključuju u saopštenju.