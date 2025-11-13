Primoravao je oštećenu na pružanje seksualnih usluga za novac

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Podgorici uhapsila T.Đ. (62). zbog sumnje da je, na štetu oštećene ženske osobe, počinio krivično djelo trgovina ljudima.

“Policijske mjere i radnje, preduzete u ovoj policijskoj akciji, upućuju na sumnju da je T.Đ, svjestan svog djela čije izvršenje je htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret na način što je u prethodnih godinu dana na teritoriji Opštine Podgorica, koristeći njemu poznate teške prilike oštećenog ženskog lica, prijetnjama i zastrašivanjem, a u svrhu seksualne eksploatacije, vrbovao, navodio i primoravao oštećenu na pružanje seksualnih usluga za novac, čime je ovo lice seksualno eksploatisao i iskoristio njen položaj nemoći”, navodi se u saopštenju.

Iz UP ističu da je krivično djelo otkriveno na osnovu operativnih podataka, a policija je, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, akciju izvela pažljivo, kako bi se odgovorno lice privelo pravdi a žrtva zaštitila od dalje seksualne eksploatacije, piše CdM.

T.Đ. je, dodaju iz UP, danas uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.

Oštećenoj je, kako navode, kao žrtvi nasilja i trgovine ljudima, a postupajući u skladu sa principima zaštite dostojanstva žrtve, u saradnji sa drugim nadležnim službama pružena potrebna stručna pomoć i neophodna podrška.

“Službenici Uprave policije su, od početka ove godine, otkrili i procesuirali 23 krivična djela trgovina ljudima i lišili slobode 23 lica zbog sumnje da su ih počinila. Ova lica su nadležnim tužiocima procesuirana sa 21 krivičnom prijavom. Policija je identifikovala 38 žrtava ovih krivičnih djela, kojima je zajedno sa drugim institucijama i ustanovama pružila zaštitu. Ova oštećena lica su u navedenom periodu bile žrtve seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, prosjačenja i prisilnih – ugovorenih brakova”, ističe se u saopštenju.

Policija, zaključuju, nastavlja sa preduzimanjem sveobuhvatnih i intezivnih mjera i radnji, usmjerenih na sprečavanje, otkrivanje, hapšenje i procesuranje osoba koje su počinila krivično djelo ili onih koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela trgovina ljudima, kao i aktivnosti na pružanju zaštite lica oštećenih u ovim krivičnim djelima, prenosi CdM.