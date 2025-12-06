M.M. se sumnjiči da je, u periodu od septembra do oktobra ove godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, oštećene tjerala na prinudni rad, zloupotrebljavajući njihove teške životne prilike i odnos zavisnosti.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u saradnji sa službenicima Odsjeka za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, su preduzimajući aktivnosti u cilju suzbijanja prinudnog rada djece, Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, shodno nalogu tužioca, podnijeli krivičnu prijavu protiv M.M. (36) državljanke Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinila krivično djelo trgovina ljudima na štetu svojih maloljetnih sinova, starosti 11 i 16 godina, kažu iz Uprave policije.

M.M. se sumnjiči da je, u periodu od septembra do oktobra ove godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, oštećene tjerala na prinudni rad, zloupotrebljavajući njihove teške životne prilike i odnos zavisnosti, na način što im je pripremala hranu koju su oni prodavali prolaznicima, ispred jednog tržnog centra u Podgorici, nakon čega su zarađeni novac predavali osumnjičenoj.

Uprava policije će nastaviti sa prioritetnim djelovanjem na identifikaciji žrtava, otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti trgovine ljudima, kao jednog od nacionalnih prioriteta, uz pojačane aktivnosti u borbi protiv svih oblika trgovine ljudima i kršenja osnovnih ljudskih prava.

Fokus Uprave policije usmjeren je na maloljetne žrtve trgovine ljudima, imajući u vidu težinu ovog krivičnog djela kojim se ugrožava dostojanstvo, sigurnost, zdrav i bezbjedan razvoj djece.