Policija u Gorskom kotaru uhapsila je dvoje osumnjičenih za trgovinu ljudima, zbog zlostavljanja i eksploatacije 42-godišnjeg muškarca u uslovima sličnim ropstvu.

Izvor: Youtube Printscreen/Al Jazeera Balkans

Zbog sumnje da su 42-godišnjaka u Gorskom kotaru zlostavljali i držali u odnosu sličnom ropstvu, policija je pritvorila dvoje osumnjičenih koje je krivično prijavila za trgovinu ljudima, saopštila je u srijedu primorsko-goranska policija.

Riječ je o osobama starim 28 i 30 godina, a terete se za krivično djelo trgovine ljudima, za koje zakon predviđa kaznu i do 10 godina zatvora. Policija sumnja da su u prethodne dvije godine, uz prijetnje, obmane i zloupotrebu teškog materijalnog stanja, 42-godišnjeg hrvatskog državljanina doveli u podređeni položaj zavisnosti i radno ga eksploatisali. U manjem mjestu na području Gorskog kotara, 42-godišnjaka su iskorišćavali za rad u vidu služenja i odnosa sličnog ropstvu, dok je bio smješten u neljudskim uslovima u kamp-kućici bez osnovnih životnih potreba, navodi policija.

Oštećeni je obavljao razne poslove po nalogu osumnjičenih, poput teškog fizičkog rada, a nije primao nikakvu novčanu naknadu, dok su osumnjičeni svu pribavljenu dobit zadržavali za sebe.

Pored toga, zadržali su njegove lične dokumente i sklopili fiktivne ugovore kako bi preuzeli vlasništvo nad njegovim nekretninama, uključujući porodičnu kuću i voćnjak u Gorskom kotaru.

Dvojac je više puta nadležnim organima dostavljao podatke oštećenog kao počinioca raznih saobraćajnih prekršaja, iako su znali da su te prekršaje zapravo izvršile druge osobe iz njihovog domaćinstva, navodi policija.

Tokom pretresa doma osumnjičenog dvojca, u sklopu kriminalističke istrage i po nalogu sudije istrage Županijskog suda u Rijeci, pronađen je pištolj "Crvena zastava" M70 sa tri pripadajuća spremnika, dva startna pištolja i 239 komada različitog streljiva, koje je 30-godišnjak ilegalno posjedovao, zbog čega ga terete i za nedozvoljeno posjedovanje oružja, prenosi Hina.