Krivično će odgovarati P.A. (30) iz Berana koji je, kako se sumnja, postupajući kao medijator za rad sa djecom određene vrste populacije u jednoj osnovnoj školi u Beranama, u dvorištu ove škole, više puta zadao udarce jednom maloljetnom licu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever”, Odjeljenja bezbjednosti Berane, podnijeli su krivičnu prijavu protiv lica koje se sumnjiči za zlostavljanje maloljetnog lica, prenose iz Uprave policije.

Naime, krivično će za pomenuto djelo odgovarati P.A. (30) iz Berana koje je, kako se sumnja, izvršio na način što je, postupajući kao medijator za rad sa djecom određene vrste populacije u jednoj osnovnoj školi u Beranama, u dvorištu ove škole, više puta zadao udarce jednom maloljetnom licu i postupio na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo.

Neselektivno i pravovremeno preduzimanje policijskih mjera i radnji, u cilju rasvjetljavanja svih oblika kriminaliteta, a naročito onih u kojima su oštećena lica maloljetnici, ali i druge ranjive kategorije lica, će i dalje biti u fokusu rada službenika Uprave policije.