Vrijednost ukradene robe oko 2.500 eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija u Beranama podnijela je krivičnu prijavu protiv F.C. (18) iz tog grada, osumnjičenog za tešku krađu.

"Krivično će za ovo djelo odgovarati F.C. (18) iz Berana koje je izvršio, kako se sumnja, na način što je, koristeći nepažnju oštećenog, iz njegovog teretnog motornog vozila koji služi sa skladištenje biljnih sirovina, otuđio 45 vreća ove sirovine", saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaje se da je vrijednost otuđenih predmeta oko 2.500 eura, te da ih je F.C. prodao na teritoriji opština Rožaje i Berane.