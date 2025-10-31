Krivične prijave protiv Podgoričanina i Beranca koji je povratnik u izvršenju krivičnih djela

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija je saopštila da je kod Podgoričanina pronašla više od 500 grama amfetamina sakrivenog u obući, dok je u Beranama oduzeto 444 tablete sa liste opijata iz stana povratnika u izvršenju krivičnih djela. Protiv obojice osumnjičenih podnijete su krivične prijave.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici kriminalističke policije su u mjestu Cijevna, izvršili kontrolu H.T. (38) iz Podgorice.

“Prilikom kontrole policijski službenici su kod H.T. pronašli kartonsku kutiju, u kojoj je pregledom pronađena platnena obuća sa vidljivim oštećenjima. Detaljnim pregledom je utvrđeno da je u obući bilo sakriveno šest pvc pakovanja sa praškastom materijom bijele boje, nalik na sintetičku drogu amfetamin – tzv. spid – ukupne mase oko 515 grama”, navodi policija.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se protiv H.T. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su izvršili pretres stana i drugih prostorija na dvije lokacije u Beranama.

“Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi M.B. iz Berana (40), povratnik u izvršenju krivičnih djela, pronađeno je i oduzeto 444 komada tableta koje se nalaze na listi opijata, bez prateće medicinske dokumentacije”, navodi policija.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv M.B. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.