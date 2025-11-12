Metodije je nakon uručenja sudskog rješenja omogućio ulaz u prostorije konaka manastira.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Inspektori beranske policije ušli su oko 12:30 časova u konak manastira Đurđevi stupovi i uručili mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju rješenje o privremenom oduzimanju spomenika ratnom zločincu i četničkom komandantu Pavlu Đurišiću.

Prema saznanjima TV Vijesti, u konaku manastira nije pronađen spomenik Đurišiću, a pri kraju je pretres ostalih prostorija, koji je Metodije omogućio nakon uručenja sudskog rješenja. Kako javlja reporter TV Vijesti, u blizini manastira nema većeg broja policijskih službenika.

Do svega dolazi nakon što je vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Beranama naložilo privremeno oduzimanje spomenika u okviru postupka protiv Vujadina Dobrašinovića, optuženog za nelegalno podizanje spomen-obilježja, a ta odluka je uslijedila nakon što je sutkinja Dubravka Popović pet puta odbila zahtjev tužilaštva za oduzimanje.