Suđenje se nastavlja sjutra.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Današnje ročište u predmetu protiv grupe okupljene oko bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i njenog sina Miloša Medenice počelo je sa oko 45 minuta zakašnjenja, jer je jedan od članova sudskog vijeća bio angažovan na drugom suđenju u predmetu poznatom kao “Florida” u kojem Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti 27-članu kriminalnu organizaciju za međunarodni šverc kokaina, pišu Vijesti.

Ročište je bilo zakazano za 14 časova.

Nakon početka pretresa, advokati Stefan Jovanović i Bojan Korać ponovili su protivljenje predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da se kao dokaz sprovede naknadno dostavljena Skaj komunikacija koja se odnosi na optužene Miloša Medenicu i Darka Lalovića. Naveli su da u tim porukama, prema njihovim tvrdnjama, nema ničeg inkriminišućeg, te da tužilaštvo predlaže nove dokaze tri godine nakon podizanja optužnice.

Advokat Vesne Medenice, Zdravko Begović, obratio se sudu saopštivši da u 15 časova mora da napusti ročište zbog neodložnih porodičnih obaveza. Naveo je da, ukoliko njegova branjenica smatra da je neko drugi može zastupati, može se tako izjasniti. Vesna Medenica je kazala da njen drugi branilac, Zdenko Tomanović, nije prisutan i da u tom slučaju nema ko da zastupa njen interes.

Sutkinja Vesna Kovačević kazala je Begoviću da ne može da napusti ročište, što je izazvalo reakciju odbrane. Begović je podsjetio da je prethodno dogovoreno da će se suđenja održavati svakog dana od 14 do 15 časova, te naveo da će, uprkos tome, morati da izađe. Advokat Jovanović zatim je izjavio da će ostali branioci napustiti sudnicu ukoliko Begović ne bude mogao da ode a u znak solidarnosti.

Sudija je zatim zaključila današnje ročište i nastavak zakazala za sjutra.

Na optuženičkoj klupi su Vesna i Miloš Medenica, Darko Lalović, Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Milica Vlahović Milosavljević (u odvojenom postupku), Marko Vučinić, Milorad Medenica, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić i Goran Jovanović, kao i “Kopad Company” DOO Nikšić.

Optužnica ih tereti za stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, tešku tjelesnu povredu i sprečavanje dokazivanja.

Suđenje se nastavlja sjutra.