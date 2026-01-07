Jelena Golubović pred nervnim slomom na Božić zbog muža: Prodao je za prase, lagao, zanijemila zbog svekrvinih riječi

Bivša rijaliti učesnica prolazi pakao zbog dešavanja u porodici.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Jelena Golubović, rediteljka i bivša učesnica rijalitija, odlučila je da posle godinu dana braka okonča svoju emotivnu priču. Govoreći otvoreno o svemu što je proživjela, kako u odnosu sa suprugom, tako i sa njegovom porodicom, Jelena je u razgovoru za medije otkrila šta je zapravo bio presudan trenutak nakon kog više nije bilo povratka.

Izabranik joj je, kako sada ističe, i Božić upropastio.

- Kažu da su razvod i stres na nivou smrti.Rekla sam, ako meni kao udatoj ženi na prvi Božić gdje sam u braku muž ne unese badnjak, čemu se nada, kako će da ima prosperitet, kako će da zaradi? Kako će da nam krene i da pokrenemo biznis? Nama Bog neće dati bebu, ako Božić mi ne doživimo zajedno i ako mi muž ne dođe i ne unese badnjak. Ne znam kojoj sreći da se nada - počela je Jelena.

Potom, kazala je kako je on i uprkos njenom uvjeravanju da ovaj praznik treba da provedu zajedno - odlučio da "ispred kuće s roditeljima peče meso na ražnju i da se pred komšilukom pokaže koliko imaju i mogu".

"Da me muž proda zbog praseta..."

- Njegovi su malograđani; njegova majka posle 40 godina uči djecu da u Srbiji žive Srbijanci. Ako ne dođeš da mi uneseš badnjak, šta ima da me zoveš? Ne može da mi čestita telefonom, nije mi on švaler. Da me muž proda zbog praseta, da bi komšije vidjele koliki oni imaju ražanj? Čista seljačka posla - izjavila je onda ona, dodajući kako ju je suprug i prevario.

Lažno se predstavio da je iz Bijeljine, a u stvari je iz Ugljevika.

- Išla sam kod njega za praznike. Njegovi ne vole nikoga, ni sebe. Svekrva je 40 godina bila učiteljica, tamo gdje žive ima četiri, pet ulica; za vrijeme koliko sam bila kod njega kući, za praznike, tamo je bilo kao da je neko umro. Nema ni svetiljke, ni jelke. Ona je spremila supu iz kesice i praznu pitu, a ja sam rekla da neću to da jedem - žalila se Jelena, napominjući "kako su je svi zajedno maltretirali".

"Takvi su to ljudi!"

- Maltretirali su me svi zajedno. On nikad nije sjeo, da izađe iz sobe da popriča sa mojom mamom, dok mene nema kući. Kad sam ja tamo, pričam sa njegovom majkom, a ona mi krv popije. Njima niko ne dolazi u kuću, takvi su to ljudi - prokomentarisala je ona, koja je i nekoliko puta izgubila bebu, a onda su pokušali vantjelesnom oplodnjom da dobiju dijete.

- Sad će samo moći razvod da napreduje, meni ateista ne treba. Neću sa njim valjda djecu. Svaki ovaj stres... Kako misli da ja ovako uznemirena rodim dijete? On je meni upropastio i Božić. Njegov otac je jako želio da dobijemo dijete, a njegova majka je rekla: "Ja sam 40 godina učiteljica, meni je djece preko glave" - pamti Jelena, ne skrivajući i da su je svekar i svekrva izbacili iz stana, te da ju je muž pitao "da li je u sekti, jer se svakog dana moli".