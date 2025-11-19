Odbrana optuženih, ali i zastupnik optužbe, osporili su nalaz i mišljenje koje potpisuje vještak ekonomsko finansijske struke Milenko Popović, uz ocjenu da je analiza odrađena na osnovu nepotpunih informacija i bez ključne dokumentacije.

Sutkinja Višeg suda Vesna Kovačević okončala je danas dokazni postupak protiv Miloša Medenice i pripadnika njegove navodne kriminalne organizacije, među kojima se našla i nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Iznošenje završnih riječi zakazala je za 26. novembar, prenosi Pobjeda.

Sutkinja Kovačević je prethodno odbila predlog specijalnog tužioca Jovana Vukotića i branilaca optuženih da se izradi novi, precizniji finansijsko ekonomski nalaz o visini dažbina za 5.454 paketa cigareta koji su nestali iz Slobodne carinske zone u Luci Bar prije kontrole Uprave carina.

Odbrana optuženih, ali i zastupnik optužbe, osporili su nalaz i mišljenje koje potpisuje vještak ekonomsko finansijske struke Milenko Popović, uz ocjenu da je analiza odrađena na osnovu nepotpunih informacija i bez ključne dokumentacije.

Branioci optuženih tvrdili su da Popovićev nalaz nije mogao biti zakonit ni precizan jer nije uzeto u obzir da li je roba bila namijenjena tranzitu ili prodaji u Crnoj Gori.

Ukazali su i na to da nedostaju podaci o brendovima cigareta, njihovom statusu u inkriminisanom periodu, kao i relevantne fakture, deklaracije i carinska dokumentacija.

Prema njihovim tvrdnjama, bez ovih podataka nije moguće utvrditi da li je uopšte nastala poreska obaveza niti visinu eventualne štete.

I tužilaštvo je priznalo da je vještaku dostavljen nejasan i nedovoljno konkretan zadatak.

Specijalni tužilac Jovan Vukotić istakao je da je za tačan obračun neophodno pribaviti podatke od Uprave carina, posebno nabavnu vrijednost cigareta, koja je, prema njegovim riječima, višestruko niža od one korišćene u nalazu.

“Takva dokumentacija mogla bi uticati i na sudbinu ljudi koji su se našli na optuženičkoj klupi ukoliko bi ih sud oglasio krivima”, kazao je Vukotić, pojašnjavajući da bi dokumentacija Uprave carina mogla uticati na promjenu visine obračunatih dažbina ukoliko se utvrdi da je obaveza postojala.

Vještak Milenko Popović kazao je pred sudom da je njegov posao bio ograničen isključivo na obračun iznosa dažbina za cigarete koje nijesu pronađene u skladištu.

Naveo je da nije imao ovlašćenje da utvrđuje gdje su cigarete završile, ko je njihov vlasnik, da li su bile namijenjene za prodaju u Crnoj Gori ili tranzit, po kojim su fakturama i deklaracijama ušle u Slobodnu zonu.

Naglasio je da su cigarete bile evidentirane kao smještene u Slobodnoj carinskoj zoni, ali su prije kontrole Uprave carina „isparile“ iz skladišta.

Zbog toga je, kako kaže, izvršio obračun kao da je roba ušla na teritoriju Crne Gore, jer mu je takav radni zadatak dostavilo Specijalno tužilaštvo.

Popović je objasnio i da je, u nedostatku dokumentacije, prilikom obračuna koristio najnižu referentnu cijenu od 2,10 eura za paklicu cigareta te da je računao akcize, carinu i PDV na osnovu dostupnih podataka.

Na pitanja odbrane potvrdio je da bi, ukoliko bi naknadno pribavio relevantne fakture i deklaracije, novi obračun mogao biti drugačiji i to, kako je rekao, „sa većim iznosima obaveza“.

Tokom procesa više puta je naglašeno da cigarete u tranzitu ne podležu ni akcizi, ni carini, ni PDV-u.

Odbrana smatra da je „odlučujuća činjenica“ upravo to da li je roba bila namijenjena za prodaju na teritoriji Crne Gore ili za izvoz.

Advokat Stefan Jovanović pozvao se i na odluku Apelacionog suda od 20. oktobra 2025. godine, prema kojoj se mora uzeti u obzir podatak iz informacionog sistema Uprave carina o statusu spornih brendova cigareta, da li su registrovani za domaću prodaju ili isključivo za izvoz.

Taj podatak, kako je istakao, može u potpunosti promijeniti visinu ili čak postojanje bilo kakve poreske obaveze.

Primjedbe

Branioci su iznijeli brojne zamjerke na račun nalaza, navodeći da u njemu nije navedeno stvarno stanje broja šteka u paketu cigareta, da je PDV obračunavan na godišnjem umjesto na mjesečnom nivou, da izostaje pozivanje na relevantne propise, kao i da ne postoje podaci o stvarnim ulaznim dokumentima za robu.

Advokat Nebojša Asanović ukazao je da bi, prema pravilima poreske administracije, određene obaveze mogle biti zastarjele te da se sporni tovar cigareta može tretirati kao manjak, obzirom da nije poznato da li je ova roba izvezena van Crne Gore ili je prevezena unutar države.

I tužilaštvo i odbrana saglasili su se da je neophodno pribaviti potpunu dokumentaciju od Uprave carina, uključujući nabavnu vrijednost i status brendova, i po tom osnovu izraditi novi nalaz u skladu sa propisanim akcizama, carinskim stopama i pravilima poreskog postupka.

Vještak je potvrdio da bi novi nalaz, urađen na osnovu kompletne dokumentacije, mogao rezultirati izmijenjenim, potencijalno većim iznosima dažbina, piše Pobjed.

Na optuženičkoj klupi, pored Miloša Medenice i njegove majke, nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, nalazi se još 16 osoba, među kojima su carinici i privrednici, a optužnicom je obuhvaćena i nikšićka firma „Kopad kompani“.

Oni se terete za stvaranje kriminalne organizacije, šverc cigareta i narkotika, davanje i primanje mita, zloupotrebu službenog položaja i sprečavanje dokazivanja.

Prema navodima Specijalnog tužilaštva, Miloš Medenica je 2019. godine formirao kriminalnu grupu s ciljem pribavljanja nezakonite dobiti kroz krijumčarenje cigareta iz Slobodne zone Luke Bar i druge protivpravne radnje, u koje je, navodno, uključio i majku.