Medenica nije odustao od zahtjeva da mu sud promijeni adresu kućnog pritvora i da, umjesto u stanu u kojem živi, tu mjeru nadzora ubuduće sprovodi u porodičnoj kući u Podgorici.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice Miloš Medenica povukao je žalbu kojom je tražio ukidanje odluke Višeg suda u Podgorici o određivanju kućnog pritvora.

On je sproveden u pritvor nakon što je 17. oktobra napustio Istražni zatvor u Spužu, nezvanično je rečeno portalu "Adria".

Za razliku od žalbe, Medenica nije odustao od zahtjeva da mu sud promijeni adresu kućnog pritvora i da, umjesto u stanu u kojem živi, tu mjeru nadzora ubuduće sprovodi u porodičnoj kući u Podgorici.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o kući u kojoj živi njegova majka. U odluci, koju je potpisao predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović, piše da je Medenici kućni pritvor određen zbog opasnosti da će pobjeći ukoliko se nađe na slobodi. Medenica je prethodno, u pritvoru proveo tri godine i skoro pet mjeseci.