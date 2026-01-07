Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje državljaninu Turske Y.E, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Osumnjičeni Y. E. se tereti da je dana 24.04.2024. godine, u cilju nostrifikacije obrazovne isprave, Ministarstvu prosvjete Crne Gore predao falsifikovanu kopiju diplome Gimnazije otvorenog obrazovanja iz Ankare, Republika Turska, predstavljajući je kao pravu", saopštio je ODT, javljaju Vijesti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog postojanja opasnosti od bjekstva, imajući u vidu da se radi o stranom državljaninu.