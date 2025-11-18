Bivši sudija Jovan Stanković Osnovnog suda u Herceg Novom svjedočio je danas u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Rekao je da je "popustio" pod pritiskom Medenice kada je napisao presudu u korist Carina, iako tužba nije bila uručena tuženom, već njegovoj supruzi, prenose Vijesti.

U tužilačkoj istrazi je naveo da se kod pisanja presude "napravio mutav".

Suđenje je prekinuto oko 15 časova jer je Vesni Medenici pozlilo.

Sudija Stanković je naveo da je odluku u korist Carina donio u martu 2022. godine i da je toj odluci prethodio susret sa Medenicom u jednom lokalu u Herceg Novom.

"Medenica je bila na liječenju u Igalu i poslala mi je poruku da se vidimo što sam ja i prihvatio. Sa njom je bila kuma, čijeg imena se ne sjećam. Tada mi je saopštila da treba da 'bacim' pogled i na još jedan predmet ali da ne zna broj. Rekao sam da ću vidjeti da li je zreo za zakazivanje. Dan ili dva nakon susreta poslao sam poruku da mi pošalje broj predmeta. Rekao sam da je tužbu za izjašnjenje primila supruga tuženog i pitao sam je: Što hoćeš od mene? Nadao sam se da će reći da uradim što mislim jer sam joj dva puta naglasio da tužba nije uručena tuženom. Ona mi je poslala poruku: 'piši' što sam ja i uradio. Ja sam osjetio pritisak i poslao sam poruku: 'dobro napisaću', rekao je sudija, pišu Vijesti.

Naveo je da ga je bilo strah da ne bude pokrenut disciplinski postupk protiv njega jer je imao dosta predmeta u radu, misli oko 600, i u nekima je prekoračio vrijeme zakazivanje.

Iako Medenica više od godinu nije bila na čelu Vrhovnog suda, Stanković smatra da je imala uticaj na ljude iz pravosuđa i zato je "podlegao" pritisku. Svjedok je rekao da je napravio dvije ključne greške, što je dozvolio Medenici da mu se približi i druga što nije rekao "Ne".

Sve ovo ga je natjeralo da podnese ostavku jer nije mogao da se pojavi pred kolegama i građanima.

Advokat Zdenko Tomanović, branilac Medenice, je svjedoku predočio iskaz svjedoku koji je dao u SDT-u u kojem je naveo da je "često donosio odluku sa falinkama" i " preko koljena", prenose Vijesti.

Stanković je rekao da je u SDT-u bio pod velikim stresom a kada je rekla da donosi odluke sa falinkama i "preko koljena" mislio je na osnovu sudijskog uvjerenja i kad nedostaje jedan element da bude siguran u svoju odluku.

“U suštini radi se o istinitom iskazu i u SDT-u. Vjerujte mi”, kazao je Stanković. Advokat Zdravko Begović je potom rekao da mu ništa ne vjeruje, dok je Medenica sudu predočila da je 50 odsto odluka Stankoviću ukidano i da mu je zbog toga skrenuta pažnja dok je ona bila na čelu Vrhovnog suda.

U obrazloženju optužnice SDT navodi da iz iskaza svjedoka Stanković Jovana proizilazi da je za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabran 2012. godine, pri čemu se na funkciji sudije Osnovnog suda u Herceg Novom u parničnom odjeljenju nalazi od 2014. godine. Za sve godine njegovoga rada u pravosuđu na rukovodećoj funkciji bila okrivljena Vesna Medenica, koja je bila u više navrata neprijatna prema njemu, govoreći mu da je nesposoban, neznalica, da mu ne treba sudijska toga, odnosno jasno i javno izražavajući kritiku na njegov rad iako je on imao sasvim dobre rezultate rada i bio bez kritika od strane sudije koji je vršio kontrolu njegovih predmeta.

Polovinom marta 2022. godine našao se sa Medenicom u kafe baru "Do Do" na Škveru u Herceg Novom, u kojem je okrivljena Medenica Vesna sjedjela sa još jednom gospođom koju je predstavila kao svoju kumu. Stanković je ocijenio razgovor da je bio prijateljski i vodio se u jednom dijelu o stanju u pravosuđu nakon njenog odlaska, a okrivljena je u tom razgovoru potencirala da se stalno viđa sa ljudima koji su na visokim položajima, zbog čega je stekao utisak da je htjela da mu stavi do znanja da je još uvijek moćna osoba, u šta on nije imao razloga da sumnja jer je zaista dugo bila predsjednik Vrhovnog suda i epicentar svega u pravosuđu, prenose Vijesti.

Pojasnio je da je bio u blagom strahu od toga šta bi mu okrivljena mogla da uraditi ukoliko bi joj se na neki način zamjerio jer nije vjerovao u prijateljski nastrojen odnos prema njemu, s obzirom da za takav odnos nije bilo razloga.

Okrivljena Medenica Vesna ga je zvala za drugi predmet, rekavši mu „pogledaj taj predmet, to mi je za kuma” i zna da je okrivljenoj istog dana poslao poruku da je pita za broj predmeta jer nije upamtio, na šta mu je okrivljena odgovorila i ispostavilo se da je to predmet između tužioca Carine i tuženog Pavla Popovića.

Naveo je da ga je pitala da vidi dokle je to stiglo, a on je predmet pogledao i utvrdio da je DOO„Carine“ zastupala koleginica Tamara Durutović dok tuženog Pavla Popovića nije zastupao niko, da je predmet spora bio dug po osnovu zajma, gdje je zajmodavac bio DOO „Carine“ a zajmoprimac je bio tuženi Popović Pavle, te da je uz tužbu bio dostavljen Ugovor o zajmu koji je bio potpisan od nekog ovlašćenog lica iz Carina i ovjeren njihovim pečatom i sa druge strane je bio potpisan od Pavla Popovića.

Taj zajam je iznosio 20.000,00 eura, bez kamate koliko se mogao sjetiti, a rok vraćanja je bio predviđen u najskorijem roku, odnosno po pozivu zajmodavca. Dalje je naveo da je, osim toga ugovora, uz tužbu dostavljena i opomena pred utuženje koja je poslata od strane punomoćnika tužioca, odnosno DOO „Carina“ tuženom Popoviću i dostavljen je dokaz da mu je ta opomena pred utuženje uredno uručena u smislu dostavnice, koja je glasila na istu adresu na koju je glasila i sama tužba, navode Vijesti.

Pojasnio je da je tužba u tom predmetu bila upućena tuženom na odgovor sa uobičajnim dopisom koji se šalje uz tužbu, da nije bilo odgovora na tužbu, da isti nije dostavljen, da je rok za odgovor na tužbu od 30 dana istekao, ali povratnicu o uručenju tužbe koliko je mogao da vidi nije potpisao tuženi lično nego njegova supruga.

Pošto se okrivljena Medenica Vesna interesovala za predmet, on joj je sve to predočio preko poruke, rekavšijoj o čemu se radi, da je po njemu materijalno pravno sve čisto, da bi postojali uslovi za donošenje presude zbog propuštanja, ali da postoji problem sa dostavom odnosno da potpis na dostavnici nije tuženog nego da je navedeno da je tužbu primila njegova supruga i to je okrivljenoj više puta naglasio u prepisci.

"Okrivljena Medenica Vesna mu je sugerisala donošenje presude zbog propuštanja. Dalje je pojasnio da je tada osjetio blagi pritisak da ga okrivljena gura u tom pravcu, ali je, s obzirom da nije bio siguran šta okrivljena Medenica Vesna zapravo hoće od njega, istu pitao da li da zakaže ili da donese presudu zbog propuštanja, na šta mu je okrivljena Medenica Vesna izričito rekla da donese presudu zbog propuštanja. U tom trenutku se našao u jednoj vrlo nezgodnoj poziciji jer je smatrao da bi se okrivljenoj zamjerio da je odbio i da bi otvorio vrata za dalje pritiske da se taj predmet završi. Zbog svega toga je pod tim pritiskom koji je osjećao kroz neposrednu komunikaciju i bojazan od posljedica zamjeranja okrivljenoj, napravio grešku i donio presudu zbog propuštanja. Okrivljenoj Medenica Vesni je u komunikaciji rekao da će se u dva detalja u spisima predmeta napraviti mutav, ali je to uradio jer je htio da je se oslobodi njenog uticaja pritiska, jer se nikada nije osjećao prijatno u društvu okrivljene”, navodi se u obrazloženju optužnice.