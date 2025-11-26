Specijalni tužilac Jovan Vukotić potom je obrazložio razloge zbog kojih SDT ranije nije dostavilo predložene dokaze.

Sutkinja Vesna Kovačević prihvatila je predlog Specijalnog tužilaštva da se u postupku protiv nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i kriminalne grupe na čelu sa njenim sinom Milošem, prije okončanja glavnog pretresa kao dokaz provedu nove skaj komunikacije, piše Pobjeda.

Ona je prihvatila i da se ponovo sasluša vještak finansijsko ekonomske struke Milenko Popović na okilnost pričinjene štete po državu švercom cigareta iz Slobodne carinske zone u Luci Bar.

Iz tog razloga umjesto završnih riječi koje su bile zakazane za danas, od 1. do 15. decembra će se svakog radnog dana održavati suđenja na kojima će se provoditi novi dokazi SDT-a i odbrana optuženih.

SDT je 19. novembra 2025. sudu je dostavilo dopis sa predlogom da se provedu nove skaj prepiske a koje se tiču utvđivanja identifikacije optuženog Darka Lalovića. Advokat Stefan Jovanović, komentarišući predlog SDT-a, zatražio je od suda da mu se dostave te komunikacije ukoliko se odnose na njegovog branjenika Miloša Medenicu, kako bi se mogao izjasniti na predlog specijalnog tužilaštva, ukoliko sud donese odluku da se ovaj dokaz provede.

Advokat Bojan Korać, branilac optuženog Darka Lalovića, ukazao je sudu da nove dokaze koje je tužilaštvo predložilo treba obavezno dostaviti i advokatu Stefanu Jovanoviću, imajući u vidu da se u predmetu pominje da su isti PIN koristili Darko Lalović i Miloš Medenica.

On je podsjetio da je tužilaštvo imalo tri godine da dostavi ovaj materijal sudu i da smatra da taj predlog treba odbiti kao neosnovan a sa tim stavom saglasila se i sutkinja Vesna Kovačević.

Specijalni tužilac Jovan Vukotić potom je obrazložio razloge zbog kojih SDT ranije nije dostavilo predložene dokaze.

Kazao je da je skaj komunikacije, odnosno njihov sirovi materijal, počeo analizirati upravo nakon navoda advokata Bojana Koraća sa jednog od posljednjih ročišta, kada je istaknuto da je PIN koji je koristio Darko Lalović moglo koristiti više lica i da se ne bi moglo sa sigurnošću zaključiti da se radi o njegovom branjeniku.

Prema riječima tužioca Vukotića, upravo zato je SDT izvršilo uvid i analizu zapisnika sa glavnih pretresa, nakon čega je on lično smatrao neophodnim da odgovori na te navode, pa je dodatna analiza izvršena tek kada su mu zapisnici dostavljeni.

Tom prilikom utvrđeno je, kako je rekao, da je taj PIN koristio Lalović i još jedna osoba. Vukotić je dalje pojasnio da „u praksi se dešavalo da dva ili više korisnika koriste jedan PIN, ali nikada u istom vremenskom periodu, već su se takve situacije dešavale u različitim periodima.

“Moguće je da je PIN, za koji je pretplata plaćena na godine, bio u posjedu jednog lica pola godine a nakon njegovog izlaska iz pritvora ili zatvora, telefon je dostavljan drugom licu koje je nastavilo da ga koristi”, kazao je on.

Dodao je i da skaj poruke otkrivaju pošiljaoca poruka kroz specifične jezičke karakteristike, način pisanja, osobe kojima se obraća, selfije i fotografije.

“U porukama je nađena i komunikacija koja glasi ,‚Brate, ja samo danas koristim ovaj PIN‘. Iz svih tih okolnosti SDT je došlo do osnovane sumnje da je, u odnosu na činjenični opis i vrijeme izvršenja krivičnog djela, ovaj PIN koristio Darko Lalović, uz ogradu da je moguće da je isti PIN koristilo i drugo lice, ali u drugom vremenskom periodu”, kazao je tužilac Vukotić.

Takođe je naveo da je, spremajući se za završne riječi, uočio potrebu da se provede i Zakon o sistematizaciji naročito u dijelu koji se odnosi na zaposlene u slobodnoj carinskoj zoni i luci Bar, ukoliko je taj zakon bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnog djela, jer se predmet odnosi na obaveze carinskih službenika u periodu koji je obuhvaćen optužnicom.

Specijalni tužilac Vukotić zatim je sudu predložio provođenje dodatnih dokaza, kako je naveo, „u cilju demantovanja navoda odbrane Vesne Medenice o njenom navodnom interesovanju za Port of Adria tek nakon razgovora sa turskim investitorima“.

On je predložio da sud izvede kao dokaz prepisku između Vesne Medenice i Vladana Vučelića, u kojoj stoji: „Odluka treba da bude…

“Revizija je stigla u Vrhovni sud, kod sutkinje Natalije Filipović, po tužbi Franovića. Da se predmet vrati na ponovni postupak. Izvini na slobodi”, citirao je Vukotić i dodao da je na to Vesna Medenica odgovorila: „Ok, trajaće to do jeseni.“

Takođe je naveo i da je sud odlučio da se neke mjere tajnog nadzora ne provedu kao dokaz jer se tiču privatnog života Vesne Medenice.

“Međutim, tražim da se provede razgovor optužene Vesne Medenice od 14. aprila 2022. u 9.22 časova koji je bodila sa NN osobom”, kazao je Vukotić i napomenu da se jedna rečenica te poruke tiče optužbi SDT-a.

Branilac Vesne Medenice, advokat Zdravko Begović, u sudnici kazao da „ne može da vjeruje da SDT predlaže nove dokaze posebno nakon reakcije sutkinje Kovačević na prethodnom ročištu kada je, po njegovim riječima, hladnokrvno odbila sve predloge odbrane.

Sutkinja Kovačević opomenula je advokata Begovića zbog korišćenja riječi hladnokrvno i povišenog tona.

“Nećete vi mene plašiti vašim riječima”, kazala je Kovačević na šta je advokat Begović kazao da smatra da ne radi ništa nedopustivo.

Potom je iskritikovao potez tužilaštva.

“Kao da je SDT spavalo do sad i sve je danas saopštilo. Zar je moguće da SDT ranije nije imalo uvid u sve dokaze koje je danas predložilo”, upitao je advokat Begović.

Sutkinja Kovačević je na to odgovorila: “Meni je to katastrofa” a advokat Begović je kazao da će ona tu katastrofu da aminuje.

Begović je potom rekao i da smatra da je sud bez razloga dozvolio SDT-u da odugovlači postupak.

“Ako je to u redu, izviniću vam se, ali mislim da nisam pogriješio. Nije u redu da se tako ponašate prema odbrani. Trebalo je da uvažite naše predloge koje smo ranije saopštili. Odbili ste hladnokrvnoi predloge koleginice, advokatice Maje Živković na način kao da je predložila nešto nevjerovatno”, kazao je on.

Uslijedila je nova opomena zbog pominjanja riječi “hladnokrvno”

Sutkinja je potom navela: „Sud nije hladnokrvno odbio sve predloge, već je u hodu prihvatao neke dokaze odbrane, a neke odbijao. Pri kraju procesa, sudsko vijeće je pregledalo sve zapisnike i odbijeni su samo dokazi koji do sada nijesu bili provedeni, dok su bitni već sprovedeni.“

Takođe je dodala i da „nije tačno ni medijsko izvještavanje da su svi dokazi odbijeni, već samo oni koji do sada nijesu izvedeni.

Advokat Stefan Jovanović potom je zamolio sud da mu se dostave svi predlozi tužilaštva kako bi se mogao izjasniti na njih. Dodao je i da želi dopuniti predlog za dopunsko finansijsko-ekonomsko vještačenje, uz osvrt na odgovore vještaka da „ako roba nije bila u tranzitu, carinske dažbine se ne plaćaju, pa visina štete po državu postaje upitna.“

Advokatica Bojana Asanović potom je navela da je „u izmijenjenom činjeničnom opisu optužnice tužilac Vukas Radonjić precizirao štetu na 2 miliona i nešto, dok je sud prihvatio nalaz vještaka po kojem je šteta bila preko 4 miliona.“

Ona se pridružila predlogu za novo vještačenje, uz obrazloženje da „slobodna carinska zona ne predstavlja teritoriju Crne Gore, da roba unesena u zonu ne podliježe carini i PDV-u, odnosno da se carine, akcize i PDV ne mogu obračunati na najnižu prodajnu, već na najnižu nabavnu vrijednost, uz tačnu količinu pakovanja, obzirom da svaki karton ne mora imati 50 šteka, što je i vještak potvrdio kao mogućnost.“

Naglasila je i „Iznos od 2 miliona i nešto neprecizan, paušalan i netačan jer se ne zna prava nabavna vrijednost ni količina.“

Vesna Medenica je potom zatražila da se „ponovi saslušanje telekomunikacijskog vještaka, naročito u dijelu koji se odnosi na alate za pristup cloud servisima.“

Navela je i da na zvaničnom sajtu Cellebrite pojavilo se da je 2020. godine bilo moguće pristupiti 51 cloud servisu alatkom kakvu je tužilaštvo koristilo“

Dodala je i: „Ako je telefon otključan šifrom koju sam dobrovoljno dala, cloud ne mora biti otvaran uz dodatni mejl ili korisničke podatke što znači da su nezakonito pribavljeni podaci sa klaud servisa, piše Pobjeda.

Tužilac Radonjić se usprotivio ponovnom saslušanju telekomunikacijskog vještaka, uz obrazloženje da je „pristup sadržaju telefona utvrđen i nesporan i da se bez šifre ne može pristupiti, a da je šifra data dobrovoljno.“ Naglasio je i da je prepisivan samo sadržaj telefona, ne eksterni servisi ni cloud.

Na kraju je rekao i da „ukoliko sud prihvati predlog odbrane za novo finansijsko-ekonomsko vještačenje, može uslijediti nova izmjena činjeničnog opisa optužnice u dijelu visine štete, ali da se to može uraditi i na glavnom pretresu.