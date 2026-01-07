SAD zaplijenile su dva tankera povezana sa Venezuelom, Rusija je potom optužila Ameriku za kršenje prava mora.

Izvor: X/Kristi Noem

Američka obalska straža sprovela je akciju na dva tankera za prevoz nafte koja su povezana sa Venezuelom, a pripadaju takozvanoj "floti iz senke". Informacije o operacijama potvrdila je sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, koja je akciju opisala kao "pažljivo koordinisanu".

Prema riječima sekretarke Noem, operacije su se odvijale u razmaku od samo nekoliko sati na dvije različite lokacije. Jedan brod presretnut je u Sjevernom Atlantskom okeanu, dok se drugi nalazio u međunarodnim vodama u blizini Kariba.

Riječ je o tankerima Marinera i Sofia, za koje se navodi da su "ili poslednji put bili usidreni u Venezueli ili su plovili prema njoj#. Noem je dodala da je tanker Marinera "nedeljama pokušavao da izbjegne Obalsku stražu".

Kao dokaz objavljen je i kratak video-snimak koji prikazuje termalnu snimku ukrcaja na tanker Sofia. Na snimku je vidljivo kako se pripadnici Obalske straže spuštaju iz helikoptera na palubu broda. Nakon spuštanja, na gornjoj palubi plovila može se vidjeti desetak osoba.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor…pic.twitter.com/cFuNDtYR8n — Kristi Noem (@KristiNoem)January 7, 2026

Rusija optužuje SAD za kršenje prava mora

Rusko ministarstvo saobraćaja oštro je reagovalo na američku zapljenu tankera Bela 1/Marinera, optuživši Vašington za kršenje UN-ove Konvencije o pravu mora iz 1982. godine, prenosi Index. U saopštenju su naglasili da nijedna država nema pravo da koristi silu protiv brodova pravilno registrovanih u nadležnosti drugih država

Iz ministarstva su takođe potvrdili da je tanker dobio privremenu dozvolu za plovidbu pod ruskom zastavom 24. decembra prošle godine.