Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Mojkovčaninu P. M. je, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata, zbog sumnje da je počinio krivično djelo - nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, pišu Vijesti.

Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac danas je Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Bijelom Polju dostavilo krivičnu prijavu protiv P. M., iz koje proizlazi osnovana sumnja da je počinio to krivično djelo, saopštio je ODT Vijestima.

"Iz krivične prijave i priloga uz istu, proizlazi da je osumnjičeni P. M., dana 28. 11. 2025. godine, oko 18 časova, u Mojkovcu, u porodičnoj kući, vršio nasilje prema članu svoje porodice bratu oštećenom M. M., na način što ga je fizički napao i istom uputio riječi prijetnji kojom prilikom je oštećeni zadobio povredu", piše u saopštenju.