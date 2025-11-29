U Holandiji je počelo suđenje sirijskoj braći Mohamedu i Muhanadu Al Nadžaru, optuženima za brutalno ubistvo njihove 18-godišnje sestre Rajan.

Izvor: Twitter/Printscreen/Ali Moheyaldeen

U Holandiji je počelo suđenje dvojici braće iz Sirije, Mohamedu i Muhanadu Al Nadžaru koji su optuženi za brutalno ubistvo svoje osamnaestogodišnje sestre, Rajan Al Nadžar.

Tužilaštvo tvrdi da je u pitanju takozvano „ubistvo iz časti“ jer je djevojčino „zapadnjačko ponašanje“ i ljubavna afera navodno sramotilo porodicu. Sumnja se da je nalog za ubistvo izdao njihov otac, Haled, koji je u bijegstvu, piše britanski Telegraf.

Rajanino tijelo pronašao je prolaznik 28. maja u močvari blizu Lelistada, oko četrdeset kilometara sjeveroistočno od Amsterdama, šest dana nakon što je nestala iz porodične kuće u gradu Joure. Prema optužnici, braća su joj začepila usta, vezala je i bacila u vodu, opterećenu tegovima.

Istraga je pronašla DNK njenog oca ispod Rajaninih noktiju, što sugeriše da se očajnički borila za svoj život. Ocu se sudi u odsustvu zbog bijegstva.

This is the story as it happened, without framing or embellishment. Ryan Al Najjar, 18, disappeared from her family home in the Netherlands in May 2024. Six days later, a passerby found her body in a swamp near Lelystad. Her hands were tied behind her back, her ankles taped, and…pic.twitter.com/z9Nl2Muhut — Ali Moheyaldeen (@realali)November 29, 2025

Iako se izjasne da nisu krivi, svaljujući svu krivicu na oca, tužioci ne veruju u priču braće. Otac Kaled je navodno poslao dva imejla holandskim medijima u kojima preuzima punu odgovornost i tvrdi da su njegovi sinovi nevini, ali je tužilaštvo odbacilo ove tvrdnje.

Bila je pod policijskom zaštitom

Veruju da je Kaled naredio sinovima da odvedu Rajan na udaljenu lokaciju i ubiju je. Pre njene smrti, Rajan je bila pod policijskom zaštitom, ali je ova mera ukinuta neposredno pre ubistva.

Prema izveštaju holandske novinske emisije Nieuwsuur, Kaled Al Nadžar se trenutno nalazi na severu Sirije, gde se u međuvremenu ponovo oženio. Holandsko Ministarstvo pravde i bezbednosti tvrdi da ne postoji način da se obezbedi njegova ekstradicija.

"Mogućnosti za saradnju u krivičnom pravosuđu sa Sirijom trenutno nisu dostupne. Pravosudni organi potrebni za ovu saradnju još uvek nisu operativni u Siriji", saopštilo je ministarstvo.

Međutim, sirijsko Ministarstvo pravde je ovo snažno demantovalo. Ministar Mazar el Vais izjavio je da je sirijski pravosudni sistem potpuno obnovljen.

"De Syrische Khalid el N. [Khaled al-N.] gaf de daad toe", aldus Jeroen Wollaars over de "eer"-gerelateerde moord op Ryan Al Najjar. Khaled al-Najjar is bovendien voortvluchtig, maar desondanks korten@wol& co zijn achternaam af (i.t.t. bijv. De Telegraaf en GeenStijl).#Ryanpic.twitter.com/zosojNltKi — Een blik op de NOS (@eenblikopdenos)November 26, 2025

"To je možda bio slučaj na početku kada je režim tek pao. Pružićemo neophodnu pravnu pomoć u skladu sa propisima", rekao je i dodao da je zemlja "spremna" za saradnju, napominjući da su već primili tri zahteva za pravnu pomoć od evropskih zemalja.

Nije primljen zahtjev

Sirijski ministar takođe tvrdi da njegova vlada nikada nije ni primila zahtjev od Holandije u vezi sa ovim slučajem. Ovaj slučaj je još jednom stavio problem ubistava iz časti u fokus javnosti u Evropi.

Procenjuje se da holandska policija svake godine pruža intenzivnu zaštitu najmanje pet žena koje su u opasnosti od takvog zločina. Izveštaji iz više zemalja ukazuju da su ubistva iz časti i srodni oblici zlostavljanja u porastu na evropskom kontinentu u poslednjih 20 do 30 godina, piše britanski Telegraf.