Policija u Beogradu uhapsila Z. P. (34) zbog nasilja nad majkom i tetkom, uključujući prijetnje i povrede nožem, istraga je u toku.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija u Beogradu uhapsila je u četvrtak Z. P. (34) zbog sumnje da je u kući na Zvezdari, u alkoholisanom stanju, nakon verbalne svađe napao svoju majku S. L. (1966) i tetku S. S. (1966).

On je, kako se sumnja, majci prislonio nož na grlo, prijetio da će je ubiti i posjekao je po vratu, a potom je tetku rukama udario više puta po glavi i tijelu, uz prijetnje nožem.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podnijeta krivična prijava za nasilje u porodici i ugrožavanje sigurnosti. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.