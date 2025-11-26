Kriv je za nasilje u porodici – kokain pronađen u stanu pripada njemu i nije podmetnut, kriv i za prijetnje upućene policijskim službenicima

Povodom izvještavanja medija o navedenom događaju u više navrata, kao i periodičnom interesovanju novinara o ishodu postupaka, a koji događaj se tiče sad već bivšeg policijskog službenika M.Š, kojeg su službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat u avgustu 2024. godine lišili slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kojom prilikom je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi M.Š. policija pronašla manje pvc pakovanje sa sadržajem bijele praškaste materije i manje pvc pakovanje sa sadržajem žuto-bijele praškaste materije, obavještavamo vas sljedeće:

Bivši policijski službenik M.Š. je, po svim navedenim osnovama, oglašenim krivičnim u u dva prekršajna i u krivičnom postupku, što njegove izjave o tome da mu je neko od kolega podmetnuo drogu i da se vrši njegov progon, a koje izjave je dao u medijima u više navrata, čini neistinitim i sračunatim radi izbjegavanja odgovornosti.

Sud za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Kotoru je, naime, M.Š. oglasio krivim i kaznio ga novčanom kaznom u iznosu od 300 eura zbog počinjenog prekršaja iz čl. 52 st. 1 t. 6 a u vezi sa čl. 45 st. 1 Zakona o sprječavanju zlopotrebe droga, a što se odnosi na drogu koja je prilikom pretresa pronađena u stanu koji je koristio, 13.08.2024. godine. Policija je naime, podsjećamo, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi M.Š. navedenog dana pronašla pvc pakovanje sa sadržajem praškaste bijele materije, za koju je M.Š. tada tvrdio da mu je podmetnuta i zbog čega je podnio i prijavu protiv policijskih služnenika Odjeljenja bezbjednosti Tivat. M.Š. je tada lišen slobode. Oduzeto pakovanje sa navedenom materijom je potom upućeno na vještačenje u Forenzički centar, o čemu smo obavijestili javnost, a vještačenjem je utvrđeno da se radi o pakovanju sa sadržajem kokaina, težine 0,9 grama, sa ekstremnom jakim DNK – biološkim materijalom M.Š.

Osim navedenog, Sud za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Kotoru je, u odvojenom postupku, M.Š. oglasio krivim i novčano ga kaznio iznosom od 450 eura zbog počinjenog prekršaja iz čl. 8 Zakona o javnom redu i miru na štetu policijskih službenika, jer je, 05.10.2024. godine, u mjestu Seljanovo uputio prijetnje policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Tivat prilikom vršenja službene radnje.

Bivšem policijskom službeniku M.Š. prestao je radni odnos u Upravi policije po sili zakona, otkazom odnosno rješenjem ministra unutrašnjih poslova, jer je M.Š. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine zbog izvršenog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i on se sada nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.