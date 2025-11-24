Na to su ukazali DNK tragovi izuzeti sa lica mjesta, koji potvrđuju sumnju da Nikola Drecun nije bio sam prilikom daljinskog aktiviranja eksplozivne naprave MRUD u centru Cetinja, usled čega su dva lica smrtno stradala.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Više državno tužilaštvo je u toku istrage protiv Nikole Drecuna (32), koji se tereti da je 20. juna prošle godine u centru Cetinja izazvao eksploziju u kojoj su nastradali Dragan Roganović i Petar Kaluđerović, dok su tri lica teško povrijeđena, došlo do saznanja da je u izvršenju zločina učestvovala još jedna muška osoba, čiji identitet do danas nije utvrđen, prenosi Dan.

Na to su ukazali DNK tragovi izuzeti sa lica mjesta, koji potvrđuju sumnju da Nikola Drecun nije bio sam prilikom daljinskog aktiviranja eksplozivne naprave MRUD u centru Cetinja, usled čega su dva lica smrtno stradala.

Iako su mete napada bili Roganović i Kaluđerović, od posledica eksplozije ispred zgrade sportskog centra "Vodovod" teško su povrijeđeni Mihailo Borozan, Taso Jovanović i slučajna prolaznica D.V., koji su se zatekli u blizini mjesta zločina. U međuvremenu, Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv Nikole Drecuna, a glavni pretres biće naknadno zakazan, potvrđeno je "Danu" iz tog suda.

Drecun je, kako se navodi u optužnici, više dana pratio navike i kretanje Roganovića i Kaluđerovića, kao i njihovih bliskih saradnika, osmatrajući kada dolaze na trening u sportski centar. Prema tvrdnjama tužilaštva, upravo to vrijeme – oko 9 sati ujutru – iskorišćeno je za aktiviranje eksplozivne naprave koja je ručno pravljena i napunjena metalnim šrapnelima, a onda pričvršćena na drvetu pored ulaza u zgradu. Eksploziv je aktiviran u trenutku kada su Roganović, Kaluđerović i ostali oštećeni prilazili objektu.

Šrapneli pronađeni u tijelima povrijeđenih i na licu mjesta poslije uparivanja analizirani su DNK metodama, što je predstavljalo jedan od ključnih tragova u istrazi. Prema optužnici, Drecun najprije postavio eksploziv velike razarajuće snage na grani drveta u neposrednoj blizini zgrade Vodovoda, a kasnije ga i aktivirao.

Tokom istrage, detaljan iskaz pred tužiocem dao je i oštećeni Mihailo Borozan, koji je preživio eksploziju. On je kazao da se, zbog teških povreda i šoka koji je preživio, ne sjeća samog trenutka eksplozije. Sjeća se da je, kao i svakog prethodnog dana, došao na trening svojim vozilom, koje mu je prethodno na kraće vrijeme bilo oduzeto od strane policije.

Kada je izašao iz automobila i prišao vozilu "mercedes", parkiranom ispred ulaza teretane, vidio je Kaluđerovića kako pomaže Roganoviću da izađe iz vozila, s obzirom da je bio invalid i da je morao imati pomoć. Tim vozilom je, kako je naveo, upravljao Jovanović, a Roganović se nalazio na mjestu suvozača. Sjeća se da je krenuo da uđe u teretanu kada se desila eksplozija.

Borozan je rekao da Drecuna poznaje desetak godina kao građanina Cetinja i samo iz viđenja. Nikada se nisu pozdravljali, niti je s njim imao problema, prenosi Dan.

To je potvrđeno DNK vještačenjima u kojima su analize dale ograničenu podršku da je upravo on jedan od dva donora manje količine biološkog materijala na uzorku koji je izuzet sa slojeva crnih ljepljivih traka – stega sa desne strane drveta, dijela crne trake pronađene pored drveta koja se rasprsnula od eksplozije i izuzetih briseva sa eksera koji su bili zakucani u granu drveta, a što je sve služilo za pričvršćivanje eksplozivne naprave.

"Kako je na dokazima utvrđeno i prisustvo biološkog materijala jedne N.N. muške osobe, to se zaključuje da Nikola Drecun nije jedino lice koje je učestvovalo u izvršenju ovog ubistva, ali je zasad to lice ostalo neidentifikovano", piše u obrazloženju optužnog akta, piše Dan.