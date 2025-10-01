Rekao je da se kaje zbog svega što se dogodilo.

Iznošenjem odbrane, danas je u Višem sudu u Podgorici, počelo suđenje okrivljenom Harisu Kočanu, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu Nikole Drecuna i Igora Mašanovića i ubistva Radovana Markovića, te okrivljenom Vanji Burdi zbog pomaganja Kočanu nakon ubistva Radovana Markovića, prenose Vijesti.

Optuženi Haris Kočan je kazao pred vijećem kojim predsjedava sudija Dragan Babović, da nije imao namjeru da ubije Radovana Markovića.

Rekao je da se kaje zbog svega što se dogodilo.

"Što se tiče krivičnog djela ubistvo koje mi se stavlja na teret, ističem da nisam imao namjeru da ubijem Markovića. Već, kako sam i kod tužioca naveo, treće lice mi je dodalo pušku da provjerim da li je otkočila i kako sam je preuzeo od trećeg lica došlo je do ispaljenja. Nehotice sam zakačio obarač. Nakon što sam vidio da je Marković upucan izveo sam ga iz auta, htio sam da mu pružim pomoć i naslonio sam ga uz drvo", rekao je Kočan.

Pojasnio je da je on sam nosio ranjenog Markovića od mjesta gdje je ranjen do drveta i da je razdaljina između ta dva mjesta bila odprilike od 50 do 100 metara.

"Dok je bio u svjesnom stanju nosio sam ga do tog mjesta. Vikao sam. Tražio sam nekog da naiđe, da pomogne. Kad sam vidio auto policije ja sam ih zaustavio. Oni nisu mogli nikog da vide, ja sam ih zaustavio i ja sam im lično pokazao gdje je Marković. Dok je službenik policije razgovarao sa njim bio je živ, svjestan. Ja sam bio na desetak metara udaljenosti od njih i čekao da dođe hitna i pojačanje policije. Tek kasnije su me uhapsili", izjavio je Kočan.

Dodao je da je potrčao da potraži pomoć i stigao do magistrale. Potom je čekao da neko naiđe i pitao da mu pomogne. Kazao je da je naišlo vozilo policije koje je on zaustavio.

"Kad sam vidio policiju, prišao sam i rekao gdje se nalazi Marković. Nisam imao namjeru da ga ubijem. Da sam imao namjeru da ga ubijem ne bih ostao na licu mjesta, niti bih mu pružio pomoć i rekao policiji gdje", naveo je optuženi Kočan.

"Što se tiče drugog krivičnog djela koje mi se stavlja na teret, a to je pokušaj ubistva zoljom koje se dogodilo na Cetinju, ističem da nisam to počinio i da nemam veze sa tim", izjavio je Kočan na optužnicu zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu Nikole Drecuna i Igora Mašanovića.

Optuženi Vanja Burda je kazao da mu je žao zbog svega što se desilo.

"Došao sam u Crnu Goru, ali nisam znao šta se planira. Gorivo sam vidio prvi put kada sam otvorio gepek na licu mjesta. Nisam znao da će neko pucati. Kad je počela pucnjava bio sam u šoku. Nisam imao namjeru da nekome naudim. Žao mi je zbog svega što se dogodilo. Nisam imao namjeru nikoga da ubijem, niti da učestvujem u bilo čijem ubistvu", rekao je optuženi Burda.

Nakon što je upoznat na razlike u iskazu koji je dao danas pred sudom i ranije tokom tužilačke istrage, optuženi Burda je kazao da je tada bio u stanju šoka.

Nakon što ga je sud upoznao sa odbranom koju je danas iznio optuženi Haris Kočan, optuženi Burda je izjavio: "Tako je bilo kako je Haris Kočan kazao. Vidio sam u njegovim očima da su bile mutne, da nije bio svjestan riječi koje mu govorim, da pritisnemo ranu kako bi zaustavili krvarenje sam mu govorio. On je trčao da što prije potraži pomoć, nekoga ko će pomoći."

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Haris Kočan dana 20. novembra 2023. godine, oko 18.30 časova, sa umišljajem iz koristoljublja pokušao da Mašanović Igora i Nikolu Drecuna. Na način što je prihvatio predlog za sada NN lica, koje ga je angažovalo da za neutvrđeni iznos novca, u rasponu od 40.000,00 do 70.000,00 eura, ispali projektil iz raketnog bacača RPG-7, u vozilo, na unaprijed određenom mjestu u opštini Cetinje. U optužnici se navodi da je 20. novembra 2023. godine, u popodnevnim časovima, noseći u rukama označeni raketni bacač RPG-7 čekao u zasjedi nailazak vozila kojim su se prevozili Mašanović i Drecun. Kada ih je uočio, ispalio je protivtenkovsku protivklopnu granatu kumulativnu raketu iz navedenog vatrenog oružja, koja je pogodila u zemljanu površinu ispred suvozačeve strane vozila. Čime je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 4 i 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 3 u vezi stava 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Drugom tačkom optužnice predstavljeno je da su okrivljeni Haris Kočan i Vanja Burda dana 03. 03. 2024. godine, u mjestu Meterizi u blizini magistralnog puta Podgorica – Cetinje, i to okrivljeni Kočan sa umišljajem ubio oštećenog Radovana Markovića. Na način što je dok se sa oštećenim nalazio u vozilu, sjedeći na zadnjem sjedištu, a Marković na mjestu vozača, dok je vozilo bilo u pokretu, iz automatske puške, ispalio više projektila u pravcu oštećenog, od kojih su dva projektila pogodila Markovića u predjelu leđa, od kojih je povreda je nastupila smrt, pišu Vijesti.

Okrivljeni Kočan je izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a okrivljeni Burda Vanja krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 387 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.