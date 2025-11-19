Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Nikole Drecuna (32), koji se sumnjiči za ubistvo Dragana Roganovića (36) i Petra Kaluđerovića (20) na Cetinju, 20. juna 2024. godine.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu koju je Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo protiv okrivljenog Nikole Drecuna, optužen za krivično djelo "teško ubistvo" Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića na Cetinju.

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Nikole Drecuna (32), koji se sumnjiči za ubistvo Dragana Roganovića (36) i Petra Kaluđerovića (20) na Cetinju, 20. juna 2024. godine. U tom bombaškom napadu su teško povrijeđeni njihovi prijatelji i sugrađani Tanasije Taso Jovanović i Mihailo Borozan, ali i slučajna prolaznica Desanka Vujović. Interpol je u novembru prošle godine raspisao crvenu potjernicu za Drecunom, pišu Vijesti.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv lica N. D, koji je zajedno sa za sada neidentifikovanim licima izvršio krivično djelo teško ubistvo i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na način što je na Cetinju, na drvetu u blizini zgrade Vodovoda i sportskog centra postavio prethodno napravljenu eksplozivnu napravu, koja je aktivirana 20. 6. 2024. godine, kojom prilikom su dva lica, D. R. i P. K., lišena života, dok su teške tjelesne povrede zadobila tri lica M. B., T. J. i D. V.", saopštilo je ranije tužilaštvo Vijestima.