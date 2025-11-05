On je optužen za teško ubistvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića na Cetinju.

Izvor: Interpol

Pred podgoričkim Višim sudom danas je održano ročište za kontrolu optužnice protiv Nikole Drecuna, navodnog pripadnika kavačkog klana.

Postupak za kontrolu optužnice vodi sudija Vesna Kovačević.

Viša državna tužiteljka Irena Burić je sudu kazala da se optužbe zasnivaju na pravno valjanim dokazima. Ona je predložila da sud potvrdi ovu optužnicu.

Advokat Dragan Kovačević, koji zastupa Drecuna po službenoj dužnosti, je sudu predložio da ovu optužnicu vrati tužilaštvu na dopunu istrage.

"Moram da prigovorim na optužnicu iz razloga što svi izvedeni dokazi ne upućuju u punoj normi da je Nikola Drecun izvršio krivično djelo za koje se tereti. Ni jedan od saslušanih svjedoka ga ne dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Rezultati analize DNK ne daju punu podršku" kazao je advokat.

Sud će odluku o ovoj optužnici donijeti u zakonom predviđenom roku.

Interpol je u novembru prošle godine raspisao crvenu potjernicu za Drecunom.

Podsjećamo, Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Nikole Drecuna, koji se sumnjiči za ubistvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića na Cetinju.

U tom napadu su teško povrijeđeni Tanasije Taso Jovanović, Mihailo Borozan i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv lica N.D, koji je zajedno sa za sada neidentifikovanim licima izvršio krivično djelo teško ubistvo i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na način što je na Cetinju, na drvetu u blizini zgrade Vodovoda i sportskog centra postavio prethodno napravljenu eksplozivnu napravu, koja je aktivirana 20.06.2024. godine, kojom prilikom su dva lica, D.R. i P.K, lišena života, dok su teške tjelesne povrede zadobila tri lica M.B, T.J. i D.V" saopštilo je ranije iz tužilaštvo.