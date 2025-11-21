Pokazuje to prepiska Zvicera i odbjeglog policajca Ljuba Milovića, vođena preko tada zaštićene Skaj aplikacije.

Izvor: printscreen beraneonline.me

Stanove u Master kvartu za koje Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da ih je Radoje Zvicer kupio prljavim novcem i na taj način ga oprao uz pomoć uhapšenih Ranka Ubovića i ostalih, vođi kavačkog klana u julu 2020. godine ponudio je optuženi policajac Petar Lazović.

Pokazuje to prepiska Zvicera i odbjeglog policajca Ljuba Milovića, vođena preko tada zaštićene Skaj aplikacije.

Iz njihovog razgovora proizilazi da je osim pet stanova pregovarano i o velikom poslovnom prostoru u istom kvartu, pišu Vijesti.

O tome su se dopisivali 25. jula 2020. godine, a prvobitno se kavčanin sa službenom legitimacijom požalio šefu klana da mu Lazović, kojeg oslovljavaju Skaj nadimkom Junior, može pokvariti reputaciju kod narko bosa iz Pljevalja Darka Šarića.

Tokom tog razgovora otkrivaju jedan drugom da im Lazović nudi stanove koji su u vlasništvu kompanije nedavno uhapšenog Ubovića.

Objašnjavajući da je Petar Lazović dobar i “al nema ovako šta ne bi napravio”, Milović objašnjava da je uzletio jer se dopisuje na Skaju sa njim, Zvicerom i “drugom”...

“Zamisli ti šta je njemu u glavi. On je pošao kod Ubovića juče, reko da moraju učestvovati u rat, da su njih htjeli”, piše Milović.

Vođa kavčana odgovara da je njemu nudio stanove i poslovni.

“Hahahaha mene kaže oćeš poslovni, stan, oću reko, samo da platim kešom”, odgovara Kotoranin.

Milović mu kaže da je i njemu pričao o tome, prenoseći mu šta je Lazović ispregovarao - da cijena kvadrata u dupleksu koji nude Zviceru bude 1.300 eura.

“A đe, znam. Pa računa, pa im rekao da se napravi cijena, pa mene pokazuje da ne ispadne da je mnogo, pa mi pokazuje cjenovnik. Pa koliko su njemu rekli, boji se da nije skupo, dva dana mi donosio papiriće. Izludio me”, piše Milović.

Kotoranin mu tada odgovara da njemu nije rekao po kojoj cijeni može kupiti stanove, ali da jeste da “neće biti kao ostalima”.

“Ko zna što oni sad misle”, konstatuje.

Policajac šefu klana prenosi i da mu je Lazović rekao da su “bemaksovci” ponudili da Zvicer izabere stan, pa da će se dogovarati o plaćanju. Govori i da je Lazovićev otac, u tom trenutku pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović, učestvovao u dogovaranju tog posla, ali i da je Ubović pristao na plaćanje kešom...

“Oni mu rekli neka bira pa ćemo vidjet kako uplata, on je to zapamtio i ne je*e. A đe, išao kod Z, on rekao najbolje da daju, i znam da će bit dobra cijena. Stan ja mislim po 1.300 čini mi se dupleks neki i poslovni jeftiniji nego što prodavaju. Onda rekao Ranku da kešom da se plati, on rekao nema problema, da nađe rešenje”...

Kotoranin tada saradniku piše da je Petar Lazović prije Ubovića o tome razgovarao sa “jednim što kaže da mi je rođak”...

“Hahahahaha, prvo je jednog što kaže da mi je rođak uvatio, taj mu je drug, pa onda Ranka, sve istu noć”...

Milović mu govori da je išao da vidi poslovni prostor koji mu nude: “Dobar je poslovni, nema stubova da uzimaju prostor”...

“Reče mi žena da je vrh”, poručuje Zvicer...

Da su pripadnici takozvanog Grand klana prali novac za Zvicera Specijalno državno tužilaštvo utvrdilo je upravo preko pet stanova u Master kvartu.

U toj akciji prvo je 10. oktobra uhapšen vlasnik građevinske kompanije “Master inženjering” Vladan Ivanović, zbog sumnje da je nekoliko stanova u “Master kvartu” koje je kupio odbjegli šef kavačkog klana, ostavio upisane na preduzeće kako bi prikrio pravog vlasnika.

U istoj akciji 17 dana kasnije uhapšeni su biznismen Ranko Ubović i njegov poslovni partner Veselin Kovačević.

Dan nakon toga, u istom predmetu, u SDT-u su saslušani pritvorenici Zoran Lazović i nedavno uhapšeni Aleksandar Mijajlović i Vladan Ivanović.

Specijalni tužioci sumnjiče tu petorku da su učinili više krivičnih djela pranje novca - u slučaju stanova vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Master kvartu, kao i Bemaksovih stanova u zgradi “Perla” u Budvi.

“Vijesti” su prije godinu objavile detalje sudskih spisa o tom slučaju, prema kojima je Zvicerova supruga Tamara upozoravala svojevremeno radnika, koji je opremao stanove u Master kvartu, da policijskim inspektorima ni po koju cijenu ne govori čije su to nekretnine i za koga radi.

To je, kako piše, učinila nakon što ju je ovaj telefonom pozvao i obavijestio o prisustvu inspektora.

Konstatovali su to iz Vrhovnog suda usvajajući zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva i utvrđujući da je pravosnažnim rješenjem Višeg suda u Podgorici od 10. oktobra 2023. godine, povrijeđen zakon u korist okrivljenog šefa kavačkog kriminalnog klana, prenose Vijesti.

Istražni sudija podgoričkog Višeg suda najprije je donio odluku kojim se ti stanovi privremeno oduzimaju zbog sumnje da su Zvicerovi i da su stečeni “prljavim” novcem, ali je to rješenje odbačeno nakon žalbe privatne firme na koju se formalno vode...

Iz Vrhovnog suda naveli su da je upravo supruga Radoja Zvicera vodila računa o opremanju tih pet vrijednih nekretnina što, između ostalog, govori da su one bile u njihovom, a ne vlasništvu kompanije “Master inženjering”, kako je to zvanično zavedeno u katastru.