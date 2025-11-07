Opasni član "kavačkog klana" uhapšen je u Malom Zvorniku.

Prema saznanjima "Kurira", danas je u Malom Zvorniku uhapšen Darko Dulović koji se dovodi u vezu sa "kavačkim klanom". On je uhapšen u zajedničkoj akciji BIA, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srpske.

Dovodi se u vezu sa slučajem "ubačenih snajperista".

Ko je Darko Dulović?

Prema pisanju "Kurira", više puta je hapšen, a sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznijet bombom na Autokomandi Poslednji put u javnosti je pominjan 2022. godine kada je uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadzića.

