Dvojica muškaraca iz kavačkog klana, Crnogorac (39) i Srbin (50), brutalno su mučili žrtve u Beču - vezivali ih, prijetili smrću ručnim testerama i prigušivačima, i tražili novac.

Izvor: Antonio BAYER / AFP / Profimedia

Crnogorac (39 ) i Srbin (50), navodno pripadnici "srednjeg menadžmenta" kavačkog klana, jedne od najpoznatijih kriminalnih grupa iz crnogorskog podzemlja, našli su se u srijedu pred sudom u Beču, gdje se suočavaju sa optužnicom za teško mučenje, objavio je Heute.

Tužilaštvo tvrdi da je ovaj dvojac 2020. godine, zajedno sa drugim osumnjičenima, u Beč namamio osobu za koju su vjerovali da je sin jednog milionera iz Hrvatske, kao i još jednog 64-godišnjeg Hrvata.

U stanu obloženom plastičnom folijom, žrtve su bile vezane, zlostavljane i uz prijetnje smrću primoravane da otkriju gdje se nalazi novac. Istražitelji su im ušli u trag zahvaljujući digitalnim porukama koje su međusobno razmjenjivali.

"Stari je gotov, ovaj ga je tukao po licu"

Zastrašivali su ih "ručnim testerama i pištoljima sa prigušivačima". Mlađu žrtvu, za koju su pogrešno mislili da je sin hrvatskog milionera, mučili su više od četiri sata. U jednoj od poruka pisalo je: "Ako uskoro ne kažete gdje je novac, moraćemo da počnemo da testerišemo".

Zatim su se okrenuli mučenju 64-godišnjaka. Optuženi su svojim šefovima slali poruke tipa: "Stari je gotov, ovaj ga je tukao po licu. Cijela mu je glava bila izranjavana, a posječen je i nožem". Navodno je žrtva, jecajući, muškarcima obećala 750.000 eura.

Heute piše da je ovu bečku kriminalnu grupu nadgledao vođa poznat pod nadimkom "Deks(t)er", koji već služi doživotnu kaznu u zatvoru Štajn u Austriji. Iz kancelarije javnog tužioca rekli su da su scene mučenja bile "nešto što se inače viđa samo u televizijskim serijama".

Prijeti im do 20 godina zatvora

Osumnjičeni su na kraju pustili žrtve. Nedugo potom, u Hrvatskoj su pokušali da iznude novac od njih. Šezdesetčetvorogodišnjak, koji navodno zarađuje za život krijumčarenjem cigareta, uspio je da sakupi samo 10.000 eura.

Heute navodi da ni on, ni druga žrtva, niti bilo koji svjedok tih događaja nisu želeli da identifikuju osumnjičene ili da ih za bilo šta terete. Tužioci kažu da ovakvi slučajevi "spontane amnezije" u kriminalnom miljeu nisu rijetkost.

Advokat 50-godišnjeg Srbina, Aleksander Filip, tvrdio je pred sudom da je njegov klijent greškom povezan sa tim zločinima jer je njegovo ime "veoma često na Balkanu". Branioci 39-godišnjeg Crnogorca, Rudi Majer i Mirsad Muliju, odbacili su sve navode iz optužnice.