Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Čađenović je pred vijećem sudije Veljka Radovanovića detaljno se izjanio na sve tačke optužnice koju je potpisao tužilac Miloš Šoškić i kazao da u prilog tužilačkih tvrdnji najbolje govori skaj komunikacija koju je Specijalno tužilaštvo predložilo sudu kao dokaz, odnosno razgovori koje su pripadnici "kavačkog klana" međusobno vodili. Čađenović je povodom skaj komunikacije kazao da se jasno zaključuje da "kavčani" samo njega od svih tužilaca vrijeđaju, psuju i negativno komentarišu i izgleda da je upravo on bio jedini tužilac kome su zamjerali i bojali ga se te da im je radeći svoj posao pravio najviše problema.

Iz tih razgovora, tvrdi Čađenović, jasno se da zaključiti da ga oni nazivaju bolesnikom koji im se "nakačio" još od 2015. godine. Okrivljeni je ponovio da je Specijalno tužilaštvo prilikom njegovog procesuiranja skrivalo neke dokaze koji upravo potvrđuju i koji su najbolji pokazatelj koliko je sarađivao sa kriminalnim klanom na čijem se čelu nalazio Radoje Zvicer.

Tako iz razgovora koji datira od 1. novembra 2020. godine optuženi Roganović piše NN licu: "Ovaj Čađenović je lud kad se nakači, ali padaće njemu optužnice, polako", citirao je Čađenović Roganovića i prokomentarisao da optuženi u ovom razgovoru ne kaže da će Čađenović odustati od optužbe ili nekoga od njih zaštititi, već da je "lud", piše Dan.

Čađenović je podsjetio u odbrani da nijedna optužnica koju je podigao i potpisao nije odbačena od strane suda.

U nastavku odbrane citirao je razgovor okrivljenog Roganovića koji kaže: "Ništa, brate moj, nemam ti volje ni malo, sad mi ove moje pohapsiše".

"Neko ga očigledno nije obavijestio da sam ja član njegove kriminalne organizacije" sarkastičan je bio Čađenović.

On je dodao da upravo ovi razgovori dovoljno govore kakvo je Roganović imao mišljenje o njemu kao tužiocu, jer su ga njegov rad i postupanje činili nervoznim.

Okrivljeni Čađenović se osvrnuo i na razgovor koji su vodili Roganović i pripadnik klana Radovan Vujović u kome se kaže: "Meni Čađenović sve pakuje".

Bivši tužilac je prkomentarisao da nikada nikom ništa nije pakovao već samo radio svoj posao isključivo po zakonu.

On je podsjetio i na razgovor koji datira od 21. jula 2020. gdje Roganović, pitajući se da li će biti daljih hapšenja, kaže: "Ma od Čađenovića me ništa ne može iznenaditi kad vidim šta ostalima radi, šta im piše u optužnici i kako ih sastavlja", "Katnića i Čađenovića neka zapale, a ostalo neka bude kao dosad".

Čađenović je predočio sudu da mu je Specijalno tužilaštvo spajanjem i razdvajanjem optužnica kao i procesnim nepravilnostima povrijedilo pravo na odbranu.

" Izgleda mi kao da sam rezervni igrač. Spojen sam sa predmetom protiv Kašćelana, a nakon toga sam prebačen u ovu optužnicu protiv Zorana Lazovića i Milivoja Katnića. Nije mi jasno da li se meni ovom optužnicom nešto stavlja na teret ili ne – kazao je Čađenović i pojasnio da je optužnicu 117/23 gdje je na optuženičkoj klupi sa Katnićem i Lazoviće prvi put vidio prije početka suđenja."

Nikada se nisam izjasnio o navodima, niti sam imao priliku da se branim. Kod krivičnih djela sa zaprijećenom kaznom većom od pet godina, optuženi mora da se izjasni. Pitam sud da li je moje pravo na odbranu ugroženo kada me SDT iz jedne kriminalne organizacije prebacuje u drugu – pitao je optuženi.

On je ukazao da sa Zoranom Lazovićem nije imao ni privatnu niti poslovnu komunikaciju i da su imali svega tri susreta u karijeri.

Naveo je i da sa Petrom Lazovićem nije radio nikada ni jedan predmet, niti mu je davao upustva što da čini.

"Radio sam sa službenicima potčinjenim Miloradu Žižiću, njih pet-šest, čiji identitet se može utvrditi kroz krivične prijave. Sa Petrom Lazovićem sam bio samo na jednom uviđaju" istakao je Čađenović.

Sa druge strane, sa nekadašnjim glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem, kako je kazao imao je svakodnevnu komunikaciju.

"Sa Katnićem sam toliko komunicirao da smo, vjerovatno, jedan drugome dosadil" naveo je Čađenović i pojasnio da su komunikacija unutar SDT-a bile svakodnevne i brze jer se postupalo u realnom vremenu.

"Donosili smo odluke zajedno, u skladu sa zakonom i praksom. Rezultati su bili izuzetno dobri, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala. O tome najbolje svjedoče komunikacije "kavčana" i "škaljaraca"."

Čađenović je poentirao da se iz svih ovih razgovora zapravo vidi strah i način kako da ga pripadnici ovog klana zaobiđu i prevare, a ne bilo kakav uticaj koji bi eventualno oni mogli imati na njega, prenosi Dan.

U nastavku suđenja u svojstvu svjedoka saslušan je Zdravko Nedović, dok je saslušanje nekadašnjih visokih policijskih službenika Dragana Radonjića i Dalibora Šabana odloženo za 25. novembar.