Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su danas, postupajući po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, a nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade lišili slobode operativno interesantno lice V.K. (27) iz Cetinja, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje, na štetu jednog sugrađanina.

Sumnja se da je V.K. 13. novembra, ispred jedne benzinske stanice u Cetinju, remetio javni red i mir i fizički napao jedno lice staro 21 godinu, na način što je oštećenom prišao i zadao mu više udaraca pesnicom u predjelu glave i tijela, usljed čega je oštećeni zadobio lake tjelesne povrede.

On će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, na dalju nadležnost.