Osumnjičeni je sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.

Izvor: MONDO

Policija je saopštila da su njeni službenici na prelazu Božaj uhapsili su državljanina Kosova S.O. (66), za kojim je bila raspisana međunarodna Interpolova potjernica zbog sumnje u učešće u kriminalnom udruživanju povezanom sa poreskom prevarom, utajom poreza i pranjem novca, prenosi CdM.

“Utvrđeno je da je za ovim licem na snazi međunarodna Interpolova potjernica raspisana od strane NCB Interpol-a Skopje zbog njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje zbog poreske prevare, utaje poreza i pranja novca. Za ovo krivično djelo zaprijećena je kazna zatvora u trajanju do 10 godina”, navodi policija.

