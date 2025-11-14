“Od toga broja 10 vozača je uhapšeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine na određenim dionicama puta, tri vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom jučerašnjeg dana i u toku noći službenici podgoričke policije uhapsili su 16 vozača.

“Od toga broja 10 vozača je uhapšeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine na određenim dionicama puta, tri vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola”, navela je policija na mreži X.

Uhapšene su dvije osobe zbog prolaska na crveno svjetlo na semaforu, jedn vozač koji se nije zaustavio na znak stop izdat od strane policijskih službenika, prenosi CdM.