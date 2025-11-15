Sa slučajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu J.M. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor juče su, u mjestu Škaljari, kontrolisali putničko vozilo marke Toyota, kotorskih registarskih oznaka, kojim je upravljao J.M. (28) iz Podgorice.

Testiranjem je utvrđeno da je vozač pozitivan na prisustvo kokaina u organizmu. Tokom pregleda vozila pronađena su dva PVC pakovanja sa sadržajem marihuane ukupne mase oko 111 grama, kao i vaga za precizno mjerenje, prenose Vijesti.

Protiv njega će, takođe, nadležnom sudu za prekršaje biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.