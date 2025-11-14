Prilikom pregleda ručnog prtljaga ovoga putnika granična policija je pronašla četiri komada municije kalibra 7,65 mm.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije “Centar”, Stanice granične policije II Aerodrom Podgorica su juče oko 19 časova, na izlazu iz Crne Gore, kontrolisali lice R.H. (29), crnogorskog državljanina, saopštili su iz UP.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Po nalogu postupajućeg tužioca R.H. je juče lišen slobode, a danas uz krivičnu prijavu priveden tužiocu na dalju nadležnost.