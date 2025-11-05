Kako su podsjetili, od početka godine, u okviru akcije Stranac podnijeto je 8.826 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeto je 1.367 rješenja o povratku osoba, prinudno je udaljeno 170 osoba, dok je 149 stranih državljana protjerano iz Crne Gore.

Izvor: MONDO

Uprava policije saopštila je da su u sklopu akcije “Stranac” juče za 11 osoba donijeta rješenja o povratku, a da je za pet otkazan boravak.

“Policijski službenici su juče, na nivou svih regija, realizovali 76 represivnih mjera shodno Zakonu o strancima u okviru kojih je: podnijeto 59 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeto 11 rješenja o povratku osoba, otkazan boravak za pet stranih državljana, te iniciran prestanak privremenog boravka za jednog stranog državljanina”, navodi se u saopštenju policije.

Kako su podsjetili, od početka godine, u okviru akcije Stranac podnijeto je 8.826 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeto je 1.367 rješenja o povratku osoba, prinudno je udaljeno 170 osoba, dok je 149 stranih državljana protjerano iz Crne Gore.

“Otkazan je boravak za 1.601 osoba, dok je za njih 1.307 iniciran prestanak privremenog boravka”, naglasili su.

Kako su zaključili, službenici Sektora granične policije nastavljaju sa pojačanim aktivnostima usmjerenim na kontrolu zakonitosti kretanja, boravka i radnog angažmana stranih državljana na teritoriji cijele države.