“Otkazan je boravak za 1.557 lica, dok je za 1.297 lica iniciran prestanak privremenog boravka”, navodi policija.

Izvor: MONDO

Policija je saopštila da su od početka godine, u okviru akcije “Stranac” podnijete 8.582 prekršajne prijave, odnosno izdato naloga, donijeto je 1.310 rješenja o povratku lica, prinudno je udaljeno 167 lica, dok je 146 stranih državljana protjerano iz Crne Gore.

Policijski službenici su juče, 29.oktobra, na nivou svih regija, realizovali 52 mjere shodno Zakonu o strancima.

“U okviru ovih aktivnosti je podnijeto 28 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeto je šest rješenja o povratku lica, dva lica su prinudno udaljena iz zemlje, dok su dva lica protjerana. Otkazan je boravak za osam stranih državljana, a iniciran je prestanak privremenog boravka za šest lica”, ističe se.

Uprava policije nastavlja sa sprovođenjem pojačanih mjera i radnji na kontroli stranih državljana, u cilju zaštite bezbjednosnih interesa države i građana Crne Gore, te obezbjeđivanja zakonitog boravka i rada stranaca u Crnoj Gori, o čemu ćemo javnost izvještavati u kontinuitetu.