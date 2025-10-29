Policijski službenici Sektora granične policije – inspektori za strance, su juče, u okviru operativno-taktičke akcije “Stranac” na teritoriji cijele države, realizovali 117 mjera u odnosu na kontrolu zakonitosti kretanja, boravka i radnog angažmana stranih državljana

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U okviru ovih aktivnosti su izdata 74 prekršajna naloga, donijeto je devet rješenja o povratku lica, izvršena su tri prinudna udaljenja, a tri lica su protjerana iz zemlje.

,,Otkazan je boravak za 23 strana državljanina, iniciran je prestanak privremenog boravka za četiri lica a podnijeta je jedna prekršajna prijava", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Od početka 2025. godine, do danas, u okviru akcije Stranac je podnijeto 8.554 prekršajnih prijava odnosno izdato naloga, donijeto je 1.304 rješenja o povratku lica, prinudno je udaljeno 165 lica, dok su 144 strana državljana protjerani iz Crne Gore. Otkazan je boravak za 1.549 lica, dok je za 1.291 lice iniciran prestanak privremenog boravka.

,,Sektor granične policije će u sklopu realizacije mjera podizanja nivoa bezbjednosti i unapređenja kontrole nad prisustvom stranih državljana, svakodnevno nastaviti sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti kontrole stranih državljana, u cilju zaštite bezbjednosnih interesa države, te obezbjeđivanja zakonitog boravka i rada stranaca u Crnoj Gori", piše u saopštenju UP.