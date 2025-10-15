Ukupan broj podnijetih prekršajnih prijava i izdatih prekršajnih naloga stranim državljanima je u prvih 10 dana oktobra iznosio 338.

U sklopu realizacije mjera podizanja nivoa bezbjednosti i unapređenja kontrole nad prisustvom stranih državljana, službenici Sektora granične policije – inspektori za strance, u saradnji sa inspekcijskim službama, realizovali su u prvih 10 dana oktobra, mjere i radnje u okviru operativno-taktičke akcije “Stranac” sa fokusom na nadzor zakonitosti kretanja, boravka i radnog angažmana stranih državljana u Crnoj Gori.

Pripadnici granične policije su u prvoj polovini oktobra u sklopu akcije “Stranac” realizovali 20 samostalnih akcija pojačane kontrole ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, dok je u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama realizovano 11 ciljanih akcija.

“U okviru ovih aktivnosti donijeto je: 84 rješenja o povratku osoba; 113 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, tri rješenja o protjerivanju stranih državljana; dok su prinudno udaljena četiri strana državljana”, piše CdM.

“U istom periodu, tri strana državljana su smještena u Prihvatilište za strance, a Ministarstvu unutrašnjih poslova je podnijeto 20 inicijativa za prekid privremenog boravka”.

Kako su dodali, shodno sporazumima o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, susjednim državama je u skraćenom postupku predato pet stranih državljana, prenosi CdM.