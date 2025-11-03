Iz Uprave policije saopšteno je da je u okviru akcije Stranac tokom vikenda otkazan boravak za 20 stranih državljana i 95 prekršajno procesuirano.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Službenici Sektora granične policije su tokom vikenda sprovodili pojačane aktivnosti usmjerene na kontrolu zakonitosti kretanja, boravka i radnog angažmana stranih državljana na teritoriji cijele države, realizujući ukupno 143 mjere prema stranim državljanima u skladu sa zakonskim propisima”, navodi se u saopštenju UP.

Kako se dodaje, tokom vikenda su na nivou svih regija, realizovane 143 represivne mjere shodno Zakonu o strancima.

U okviru njih je podnijeto 95 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeta 23 rješenja o povratku osoba, otkazan boravak za 20 stranih državljana, te iniciran prestanak privremenog boravka za četiri strana državljanina.

“Od početka 2025. godine, u okviru akcije Stranac podnijeto je 8.767 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeto je 1.356 rješenja o povratku osoba, prinudno je udaljeno 170 osoba, dok je 149 stranih državljana protjerano iz Crne Gore. Otkazan je boravak za 1.596 osoba, dok je za njih 1.306 iniciran prestanak privremenog boravka”, zaključili su.