Izvor: Uprava policije

Predmet po žalbama na presudu kojom je nekadašnji direktor policije Veselin Veljović oslobođen krivice za napad na službeno lice i dalje se nalazi u Višem sudu u Podgorici, prenosi Dan.

Veljoviću je krajem prošle godine u Osnovnom sudu na Cetinju izrečena oslobađajuća presuda u predmetu u kojem je optužen da je napao policajca prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija.

Na tu odluku žalbu je uložilo cetinjsko Osnovno državno tužilaštvo zbog čega su spisi poslati u Viši sud u Podgorici.

"Predmet ovog suda poslovne oznake K.br.37/23 (stari broj 102/21), formiran protiv okrivljenog Veljović Veselina, u kome je presudom od 27.9.2024. godine, oslobođen od optužbe zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 376 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, i dalje se nalazi u Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja po žalbi", saopštila je za "Dan" samostalna savjetnica cetinjskog suda Marija Adžić.

Bivšem direktoru policije sudi se u Višem sudu u Podgorici za zloupotrebu službenog položaja. Specijalno državno tužilaštvo optužilo je Veljovića da je dio kriminalne grupe koja se bavila švercom cigareta. On je, kako tvrde iz SDT-a, zloupotrijebio položaj direktora policije u korist švercera cigareta.